Чего ждать от примара Андрея Нэстасе?

С перевесом в 5 процентов второй тур выборов генерального примара муниципия Кишинев выиграл Андрей Нэстасе. За него проголосовали 129,4 тысячи избирателей против 116,8 тысячи, проголосовавших за социалиста Иона Чебана.

ДПМ в официальном пресс-релизе отметила, что 3 июня голоса кишиневцев были отданы «за сохранение столицы на пути проевропейского развития» и столичная примэрия отошла оппозиции, «что благоприятно скажется на балансе сил в государстве». По мнению партии, «правая оппозиция теперь имеет возможность взять на себя серьёзную ответственность и трудиться ради людей, демонстрируя результаты своими действиями».

В течение 10 дней после выборов суд должен утвердить результаты голосования – и кандидат будет считаться вступившим в должность. Каким примаром будет Андрей Нэстасе?

Будет работать – или будет катапультироваться в кресло депутата?

Сразу же после объявления первых результатов выборов лидер Платформы достоинства и правды заявил, что пойдёт на парламентские выборы вместе с ПДС и ЛДПМ в соответствии с соглашением, заключённым в конце прошлого года. По его словам, целью его участия в местных выборах было «освободить страну из плена».

Прощайте, предвыборные обещания? Это был предвыборный трюк? Пост мэра нужен только для подготовки к парламентским выборам...

Будет искать консенсус – или будет бороться с фракцией социалистов?

Платформа не представлена в кишиневском муниципальном совете.

Из 51 советников 19 - от ПСРМ, 17 - от ЛП, шесть - от ЕНПМ, два либерал-демократа, один демократ, трое коммунистов и трое - от «Нашей партии». Поддержать Нэстасе готовы либералы, фракция партии Лянкэ, ЛДПМ.

Имея в виду то, что в Кишиневе за Иона Чебана проголосовало 58 процентов избирателей, было бы логично наладить сотрудничество с фракцией социалистов, а ее главе предложить пост вице-примара. «Нет, не буду этого делать», - заявил Нэстасе.

Будет мстить – или попытается сплотить бывших врагов?

Гимпу назвал ложью обещания Нэстасе повысить зарплаты в случае победы на местных выборах и сообщил, что у Нэстасе нет опыта ни в политике, ни в городском администрировании, «и команды у него нет!».

Вряд ли Нэстасе это забыл.

Лидер «DA» говорил, что Лянкэ должен сидеть как соучастник грабежа банков. Лянкэ в ответ назвал Нэстасе популистом и «цымбалистом», «фигурой, взращенной искусственно на горе людей». По словам Лянкэ, смешно называть себя проевропейцем - и обещать использовать прокуратуру, чтобы бросить в тюрьму оппонентов.

И все это будет прощено?

Будет заниматься хозяйством – или проповедовать унионизм?

Нэстасе обещал «продолжить проекты Дорина Киртоакэ». Но за эти проекты в лице Валериу Мунтяну в первом туре проголосовало 3,61 процента избирателей. Может, Нэстасе имел в виду другие проекты - ездить в Бухарест и просить деньги под унионистские обещания? Поживем – увидим, что сделает Нэстасе и будет ли Бухарест выполнять его обещание спонсировать Кишинев.

Будет бороться с коррупцией – или приведет свою команду коррупционеров?

За время мэрства Киртоакэ только в результате схем незаконной приватизации или передачи в аренду сотни гектаров муниципальной земли ущерб составил почти шесть миллиардов лей.

Нэстасе пообещал уволить из мэрии всех, кто был уличен в растратах и проведении жульнических тендеров. В то же время перед вторым туром выборов обещал: если либералы его поддержат – останутся на должностях в мэрии, в том числе преторы и другие лица, назначенные Киртоакэ.

Кого приведет в мэрию Нэстасе?

Руководитель его предвыборного штаба и один из главных спонсоров - Александр Македон, нэнаш Лучиана Киртоакэ, брата бывшего мэра. Лучиан благодаря брату Дорину получил право на открытие ларьков «CoffeeTime» в ключевых зонах. Сам Македон тоже попасся в примэрии. Только одна из его 11 фирм – «StarNet Solutii» – в 2014-2017 годах заработала почти 800 тысяч лей. С момента ареста Киртоакэ бизнес затормозился.

Уберет шлагбаум у офиса ДПМ?

А пока кишиневцы ждут от Нэстасе выполнения хотя бы одного предвыборного обещания: убрать шлагбаум у офиса ДПМ.

Подготовила Марина ТИМОТИНА