Испугавшийся обыска профессор ASEM передал сумки с уликами соседу через балкон: курьезное видео

Сотрудники НЦКБ обнародовали видео, на котором подозреваемый по делу о взятках в Экономической академии Молдовы пытается избавиться от улик.

С обыском к преподавателю Академии экономического образования Молдовы (ASEM) нагрянули сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией. Пока оперативная группа ломилась в дверь квартиры элитной многоэтажки в Кишиневе, ее владелец позвонил соседу и выскочил на балкон. Он передал ему несколько сумок с ценными уликами - большими суммами, полученными от студентов, а также записями о взятках.

Однако преподаватель не подумал о том, что за окнами его квартиры установлена слежка. После обыска в его сотрудники НЦБК заглянули и к соседям, у которых и изъяли сумки с деньгами и бухгалтерией.

По делу о коррупции в вузе на данный момент задержаны 9 человек – 6 преподавателей и 3 посредника. Как выяснилось, экзамен стоил около 1000 леев, диссертация до 550 евро. Руководство высшего учебного заведения заявило, что будет всячески сотрудничать со следствием.