Посол Молдовы в США Кристина Бэлан призвала страны Запада повлиять на итоги парламентских выборов в Молдове.

Кристина Бэлан стала послом Молдовы в США в начале мая. Как выяснилось, целью ее пребывания за океаном является попрание суверенитета нашей страны.

Бэлан открыто призвала политическую элиту Запада увеличить поддержку "своих" партий в Молдове для недопущения победы социалистов на предстоящих осенью парламентских выборах. Она призналась, что шансы ПСРМ на победу очень высоки.

- Крайне важно не терять время. В Молдове этой осенью пройдут важные парламентские выборы, которые определят дальнейшее направление нашей страны. Пророссийская Социалистическая партия, получающая значительную поддержку от президента Владимира Путина, может с высокой долей вероятности одержать верх в этом голосовании, если наши партнеры не укрепят свою поддержку прозападных партий в правящей коалиции Молдавии, - заявила Бэлан в статье, вышедшей на сайте американского аналитического центра The Atlantic Council.

Кристина Бэлан ранее занимала пост вице-председателя Демократической партии Молдовы, отвечая за международные отношения и партийную дипломатию. В 2017 году она также возглавила Фонд современной демократии.

Согласно представленной на сайте фонда информации, его целью является развитие гражданского общества и «модернизация политического класса» Молдовы на основе демократических норм.