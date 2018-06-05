Майя Санду: Парламентские выборы по смешанной системе позволят Кремлю захватить власть в Молдове

Парламентские выборы по смешанной системе позволят Кремлю захватить власть в Молдове, считают в Партии действия и солидарности (PAS).

Как передает "ИНФОТАГ", ее лидер Майя Санду напомнила на пресс-конференции во вторник, что "данная система была утверждена парламентом, несмотря на многочисленные протесты граждан и европейских партнеров".

"Правящая Демократическая партия объясняла, что смешанная система сделает парламент более репрезентативным, близким к гражданам и их проблемам, но на самом деле это подарок Влада Плахотнюка Игорю Додону и Партии социалистов - с тем, чтобы она получила власть в республике по результатам голосования осенью", - считает бывший политик.

Представитель PAS Серджиу Литвиненко отметил, что "согласно смешанной системе голосование проводится в один тур, и в одномандатных округах побеждает кандидат, набравший большинство голосов".

"Если спроецировать результаты первого тура выборов примара в Кишиневе на одномандатные округа, то социалисты победили бы в девяти из 11-ти, то есть при поддержке 40% избирателей ПСРМ получила бы 80% депутатских мандатов по Кишиневу", - сказал юрист.

По его словам, "проевропейские силы по результатам первого тура получили бы всего два мандата, другими словами, при 32% голосов - всего 20% мандатов".

"Голоса при смешанной системе никак не связаны с количеством мандатов, выборы не будут представлять выражение воли граждан, а ДПМ, поддержав закон об изменении системы выборов, создала все условия, чтобы социалисты, а следовательно Кремль, получили власть в Молдове", - заявил Литвиненко.