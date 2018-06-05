Зотя требует объяснений от МВД и Генпрокуратуры за штраф за наклейку

2 июня водитель был оштрафован на 300 леев за наклейку с надписью: "Я против повышения цен на топливо". Сегодня, 5 июня, депутат от ЛП Алина Зотя-Дурня отправила запросы главе МВД и генпрокурору, требуя привлечь к ответственности сотрудников НИП.

В запросах, отправленных на имя Александру Жиздана и Эдуарда Харунжена, Алина Зотя-Дурня отметила, что считает действия сотрудников Национального инспектората патрулирования актом запугивания граждан, сообщает zugo.md.

"Я считаю, что действия сотрудников Национального инспектората патрулирования представляли собой акт запугивания граждан, направленный на ограничение права на свободу выражения и грубо нарушают положения п. 1 ст. 32 Конституции Республики Молдова, в соответствии с которым каждому гражданину гарантируется свобода мысли, мнений, а также свобода публичного выражения посредством слова, изображения или иными возможными способами, а также положения п. 1. ст. 3 Закона №64 о свободе выражения мнения, предусматривающих, что каждый человек имеет право на свободу выражения своего мнения. Это право включает свободу искать, получать и сообщать факты и идеи", - написала парламентарий.

Напомним, что 29 мая Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные цены на топливо на период с 30 мая по 12 июня. Таким образом, бензин подорожал на 64 бана, а цена одного литра дизтоплива увеличилась на 66 банов. Тогда Алина Зотя-Дурня и премьер-министр Павел Филип потребовали объяснений у генерального директора НАРЭ Тудора Копач. Впоследствии НАРЭ решило приостановить решение о повышении цен.

Однако в субботу, 2 июня, сотни автомобилистов мобилизовались и вышли на протест на площадь Великого национального собрания в связи с подорожанием топлива.

В тот же день Вадим Тодоров был оштрафован за то, что на стекле его автомобиля была наклейка со словами "Я против повышения цен на топливо".