Жесткие штрафы в трафике

Водители будут более строго наказаны, если они будут использовать мобильные телефоны или другие устройства связи во время вождения. В целях повышения уровня безопасности движения положения будут также применяться к водителям гужевых транспортных средств, а также к велосипедистам. Исключение составляют телефонные звонки с помощью устройства „свободные руки” или звонки в службу экстренной помощи. Соответствующие поправки в действующем законодательстве были утверждены Правительством во вторник, 5 июня, передает IPN.

Согласно проекту, штраф будет составлять до 12 условных единиц (одна условная единица - 50 леев) и три штрафных пункта. Если использование мобильных телефонов и других подобных устройств вызвало аварийную ситуацию, штраф будет составлять от 25-40 условных единиц или лишением водительских прав на срок от шести месяцев до одного года.

В утвержденном проекте предлагается ужесточить санкции, применяемые в случае нарушений. Таким образом, парковка или стоянка в запрещенных местах будут облагаться штрафом в размере от 18 до 30 условных единиц с применением четырех штрафных очков. Такое же наказание будет применяться за непредоставление приоритета пешеходам или велосипедистам. Действующий штраф составляет от 5 до 10 условных единиц и двух штрафных очков.

Проект поправок и дополнений будет рассмотрен и утвержден Парламентом.