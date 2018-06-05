ПСРМ разработает новый закон о функционировании языков

Партия социалистов объявляет о создании рабочей группы по разработке нового закона о функционировании языков на территории Республики Молдова.

Этот шаг стал реакцией на принятое Конституционным судом в понедельник решение, согласно которому закон о функционировании языков на территории Республики Молдова был объявлен „устаревшим”. В своём пресс-релизе ПСРМ называет решение суда скандальным и отмечает, что оно „создало новую и опасную реальность для гражданского мира и общественно-политической стабильности в стране”, передаёт IPN.

По мнению социалистов, провозглашение действующего закона „устаревшим” означает то, что в Молдове межнациональные и языковые отношения не регулируются никаким законом, и это открывает путь к беспределу любого чиновника на любом уровне. В то же время, по мнению политформирования, это чревато возникновением новых опасных конфликтов на межэтнической почве, которые могут охватить целые регионы страны.

Фракция Партии социалистов считает необходимыми скорейшую разработку и принятие закона о функционировании языков на территории Республики Молдова в новой редакции. Согласно заявлению ПСРМ, проект провозгласит следующие фундаментальные для существования молдавского общества тезисы: „Государственным языком Республики Молдова является молдавский (в соответствии с 13 ст. Конституции); Русский язык получит официальный статус в качестве языка межнационального общения, на котором говорит более миллиона граждан Молдовы (ст. 7 Конституции); Защита и гарантирование языкового и культурного многообразия на всей территории республики (Конституция)”.

По мнению партии, этот закон является единственно возможным сценарием для обеспечения и укрепления многонационального молдавского народа, главным условием для соблюдения прав всех граждан Молдовы и обязательной нормой для будущей реинтеграции берегов Днестра в единое общество.

"Сегодня ни у Конституционного суда, большинство членов которого – граждане иностранного государства, ни у нелегитимного парламентского большинства нет правовой компетенции для изменения базовых принципов Основного Закона нашей страны – Конституции Республики Молдова. Время псевдоюридического шулерства и околоюридических инсинуаций уходит", - говорится в заявлении ПСРМ.

4 июня Конституционный суд частично удовлетворил обращение депутатов от Либеральной партии, утверждавших, что обязательность использования русского языка, а также перевода публичных документов и актов на этот язык, противоречат Конституции. Суд объявил неконституционными пункт 2 статьи 4 Кодекса конституционной юрисдикции и пункт 2 статьи 31 Закона от 13 декабря 1994 года о Конституционном суде. Суд признал устаревшим Закон от 1 сентября 1989 года о функционировании языков на территории Молдавской Советской Социалистической Республики.