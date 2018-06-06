Друг молдавского криминального авторитета вернул украденные миллионы и оказался на свободе

Друг криминального авторитета Григория Карамалака, Андрей Гаргалык, вышел на свободу.

Суд приговорил миллионера Андрея Гаргалыка к трем годам условного срока за уклонение от уплаты налогов. До решения суда Гаргалык провел за решеткой полгода. Его освободили в зале суда.

Мужчина возместил государству сумму нанесенного ущерба в размере 6,6 миллионов леев, которые были скрыты от налогообложения. Также он оплатил 37 тысяч леев расходов по уголовному делу. Супругу бизнесмена Ладу Гаргалык и бухгалтера предприятий Алеону Стурза приговорили к штрафам. Штрафы были наложены и на компании миллионера.

- Дело было рассмотрено в рамках упрощенной процедуры, поскольку все обвиняемые признали свою вину, - прокомментировал заместитель главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталие Бусуйок.

Суд лишил Андрея Гаргалыка права управлять предприятиями и коммерческими обществами на определенный период. Однако осведомленные источники уверяют, что он продолжает тайно руководить своей бизнес-империей.

С января 2013 года по октябрь 2017 года Гаргалык вместе с женой-директором и главным бухгалтером уклонились от уплаты налогов и пошлин. В бухгалтерскую, налоговую и финансовую документацию они вносили ложные сведения, которые помогли сокрыть от государства многомиллионные суммы.

Гаргалык контролирует 5-звездочный отель Royal Park и другие заведения в Кишиневе. Официальным владельцем отеля является ÎCS Club Royal Park Company SRL, которая основана двумя оффшорными компаниями с Кипра: Kyriant Trading Limited и Lithovia Trading LTD. В качестве администратора ÎCS Club Royal Park Company SRL фигурирует Лада Гаргалык.

Владельца шикарного отеля в «Долине Роз» задержали 2 октября прошлого года. Друг Гаргалыка - авторитетный спортсмен и председатель фонда помощи ветеранам спорта IFAVIS Григорий Карамалак по кличке Болгар. Он был задержан вместе с остальными фигурантами дела на Украине. Его обвиняют в покушении на лидера ДПМ. Молдавская сторона так и не смогла предоставить всех необходимых документов для его экстрадиции из Киева в Кишинев.