Премьер прокомментировал взяточничество преподавателей в ASEM

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Павел Филип прокомментировал задержание ряда педагогов, подозреваемых в коррупционных схемах с покупкой экзаменов и дипломных работ.

По его словам, своими действиям эти люди компрометируют будущее страны и дискредитируют тех профессионалов, которые честно трудятся в образовательной системе, передаёт IPN.

"Я не считал, что самая крупная коррупция наблюдается в учебных заведениях или в больницах. Имеются более крупные коррупционеры, с которыми нужно работать. Но, в то же время, что касается образования, то, что мы увидели сегодня, – речь идёт не об этой взятке, речь о том, что кто-то издевается над будущим Республики Молдова. Как мы говорили, одним из основных столпов наряду с правосудием, является образование, и мы это осознаём”, - сказал премьер.

Глава исполнительной власти поручил министерству образования, культуры и исследований принять необходимые меры для надлежащей организации экзаменов на степень бакалавра, которые начались сегодня, и обеспечить объективную оценку знаний учащихся. „Желаю успеха всем тем, кто будет сдавать сессию на степень бакалавра. Мы знаем, насколько сложен этот период для молодёжи, и важно дать им возможность продемонстрировать свои знания в удобной для них среде”, - заключил Павел Филип.

Преподаватели академии экономических знаний и несколько посредников были задержаны 5 июня по подозрению в приёме экзаменов, курсовых и дипломных работ, а также в выставлении оценок за производственную практику за деньги.

Как сообщает национальный центр по борьбе с коррупцией, для подтверждения предварительной информации был собран обширный доказательный материал. Было установлено, что за один экзамен студент платил до тысячи лей, оценка за производственную практику стоила от 1000 до 1500 лей, а дороже всего обходилась поддержка в защите дипломной работы или работы на степень магистра – от 400 до 550 евро.

К настоящему времени выявлено около 60 преподавателей и других публичных лиц из ASEM, в отношении которых имеются обоснованные подозрения в причастности к бизнесу с экзаменами.