Компанию Air Moldova обязали выплатить большую компенсацию пассажиру, возмущенному задержкой рейса

Суд обязал компанию Air Moldova выплатить гражданину Молдовы в качестве компенсации 2080 евро за задержку рейса.

Вчера, 5 июня, суд рассмотрел жалобу Иона Андронаке и вынес решение в его пользу. Пассажир, недовольный задержкой рейса и отношением сотрудников компании, обратился в инстанцию в сентябре прошлого года.

– 15 сентября 2017 года я подал жалобу в суд на компанию Air Moldova, требуя компенсации за задержку рейса. Они даже не извинились за 8 часов задержки. Сегодня суд постановил выплатить мне компенсацию в размере 2080 евро. Я призываю вас бороться за ваши права, – сообщил Ион Андронаке.

Суд установил компенсацию в 400 евро и пеню за задержку рейса в размере 1680 евро. Авиакомпания также должна будет оплатить расходы истца на юридическую помощь, государственную пошлину и расходы, понесенные судебной инстанцией.