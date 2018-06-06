Трюк с переобуванием: Как нового мэра Кишинева Андрея Нэстасе поливали грязью, а сегодня превращают в национального героя

Его радостно поздравляют с победой, хотя еще совсем недавно жестко критиковали

На выборах мэра Кишинева - 2018 победу одержал лидер Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе. По результатам подсчета голосов, он набрал 52,57% голосов избирателей.

Поздравления в адрес политика звучат сейчас отовсюду — в том числе от тех, кто совсем недавно Андрея Нэстасе беспощадно критиковал. Что говорили о политике до выборов и что говорят сейчас? Давайте сравним!

Дорин Киртоакэ

До выборов:

«Я увидел сообщение (речь идет о призыве Нэстасе в адрес Киртоакэ о добровольной отставке с поста мэра Кишинева, — прим. ред.). Это щедрая помощь с вашей стороны. Это напоминает ситуацию, когда кто-то лежит на земле и подходит «собрат по борьбе» и выпускает ему пулю в голову, «контрольный выстрел в голову», как говорят те, кому вы служите, судя по происходящему».

После:

«Я три раза получал мандат мэра от жителей муниципия Кишинева. Не от Плахотнюка, Додона, Лянкэ или кто там ещё есть. Со всеми их делами, давлением и угрозами было естественным вернуть этот мандат назад гражданам, и они, а не узурпаторы, на голосовании решили, кто будет мэром. Поздравляю, Андрей!».

Валерий Мунтяну

До выборов:

«Когда меня попросили снять свою кандидатуру с выборов в пользу Нэстасе, я пригласил его на дебаты. Но, к сожалению, Нэстасе бежит и прячется от меня!».

После:

«Отставка Дорина Киртоакэ стала ядерной бомбой в молдавской политике. Но она дала возможность политического возобновления и прийти к победе проевропейцев и прорумынов на парламентских выборах в ноябре. Поздравляем Андрея Настасе. Бином повержен! Каракатица испускает дух!»

Юрий Лянкэ

До выборов:

«В Молдове несложно стать популистским политиком: обвиняй, критикуй направо и налево, сажай всех по тюрьмам. Воронин пообещал, но ничего не выполнил, Филат пообещал, что наденет на Воронина наручники – не сдержал собственных обещаний. Это классическая модель, которой сегодня придерживаются большинство политических лидеров Молдовы, включая того же Андрея Нэстасе».

После выборов:

«Фракция Европейской народной партии Молдовы будет оказывать поддержку Андрею Нэстасе в том, что касается улучшения жизни граждан. Выборы доказали, что горожане хотят европейский путь!».

Что говорили другие?

Многие видные политики страны пока не высказались насчет результатов выборов — они давали оценку Андрею Нэстасе и его деятельности ранее. Эти заявления помогут ответить нам на вопрос, много ли союзников у лидера Платформы «Достоинство и правда».

«Многие допустили глупости. Однако самую большую глупость сделал Андрей Нэстасе. Я от него этого не ожидал. Мы не знакомы лично, я лишь по телевизору его видел, и он показался мне человеком с характером, мужчиной в полном смысле этого слова. И что он сделал? Самую большую глупость в своей жизни – лег под эту Майю Санду!» - заявлял бывший президент Молдовы Владимир Воронин.

Лидер молдавских либералов Михай Гимпу до выборов сравнивал Андрея Нэстасе с Валерием Мунтяну.

«Нельзя претендовать на должность мэра и обещать людям в случае победы увеличить зарплаты. Люди не глупые, они знают, кто им платит зарплаты и кто их повышает. У него нет такого опыта ни в политике, ни в администрации, который есть у Валерия Мунтяну. И команды у него нет! - подчеркивал либерал.

ПАВЕЛ МУНТЯН