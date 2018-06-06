Владимир Воронин: У ПКРМ будет свой кандидат на следующих местных выборах в Кишинёве

У Партии коммунистов будет свой кандидат на местных выборах в муниципии Кишинёв, которые пройдут в 2019 году. Об этом заявил председатель Партии коммунистов Владимир Воронин в ходе передачи „Important” на телеканале TVC21. По его словам, и на прошедших в столице новых выборах у коммунистов был свой кандидат, но они не зарегистрировали его для участия в гонке, чтобы не выставлять его ради всего лишь однолетнего мандата, передаёт IPN.

Комментируя результаты новых местных выборов в муниципии Кишинёв, лидер ПКРМ отметил, что избранный примар не справится со своими обязанностями, и что Андрей Нэстасе возглавил столицу только для того, чтобы использовать это учреждение в качестве трамплина на парламентских выборах, а не с целью решить проблемы кишинёвцев. Результат выборов в Бэлць Владимир Воронин назвал протестным голосованием против тех, кто захватил местную публичную администрацию в городе в последнее время.

Лидер коммунистов также сообщил, что ПКРМ будет участвовать в парламентских выборах как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. По словам Владимира Воронина, он ещё не решил, в каком избирательном округе он будет баллотироваться. Политик утверждает, что его партия весьма обеспокоена проблемой предательства депутатов и пытается найти для неё решение.

Кроме того, Владимир Воронин говорит, что он очень желал бы исчезновения с молдавской политической арены либералов. „Хочу их утопить, и сделаю для этого всё, что в моих силах, потому что они не являются патриотами народа Республики Молдова”, - заявил председатель ПКРМ. По его словам, лидер ЛП Михай Гимпу ведёт борьбу против государственности и против языка.