Джеймс Петтит: Независимо от результатов осенних выборов, США будут поддерживать любое правительство

Независимо от результатов выборов, которые пройдут осенью в Молдове, Соединённые Штаты Америки будут поддерживать любое правительство, которое будет сформировано в результате этого процесса. Такое заявление сделал посол США в Кишинёве Джеймс Петтит в ходе передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

По мнению дипломата, после парламентских выборов неизбежно будет сформирована проевропейская коалиция, но в составе нескольких партий. „Наши альянс, дружба, сотрудничество с Республикой Молдова не зависят от конкретной политической партии. Для нас Республика Молдова является очень важным союзником”, - заявил Джеймс Петтит.

Комментируя смешанную избирательную систему, дипломат сказал, что она может непредсказуемым образом повлиять на результаты парламентских выборов. По мнению посла, правительство должно проявлять большую осторожность, игнорируя советы различных европейских институтов. „Мне весьма сложно поверить в то, что правительство действительно изменит это решение, потому что уже слишком поздно, это уже год выборов”, - сообщил дипломат. По его мнению, введение второго тура может оказать самое позитивное влияние в плане удовлетворения желания граждан.

Победу Андрея Нэстасе в борьбе за столичную примэрию Джеймс Петтит назвал очень чётким сигналом большинства избирателей, свидетельствующим об их желании продолжить путь в Европейский союз.

„Я считаю, что геополитика не играет для граждан Республики Молдова такой важной роли, я думаю, что иногда наблюдается некое манипулирование со стороны политиков, с целью повлиять на голосование. Я думаю, что акцент, который делается на геополитике, не должен играть столь ​​большую роль”, - заявил посол.

Относительно мошенничества в банковской системе посол считает, что граждане уже теряют терпение в связи с отсутствием прогресса в расследовании этого дела. „В то же время мы должны помнить, что это была очень сложное дело: деньги исчезли за границей, и необходимо сотрудничество со многими иностранными правительствами, но не все из них готовы сотрудничать. Деньги спрятаны, и требуется очень сложное исследование”, - заявил Джеймс Петтит.