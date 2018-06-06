Валерия Бьяджотти: Молдаване хорошо интегрированы и пользуются уважением среди населения Италии

Как итальянцы перешли от монархии к республике, каким образом итальянцы и молдаване со временем „покорили” друг друга, как они оценивают друг друга сегодня, как молдавским гражданам удаётся получить итальянскую пенсию, как ведут свой бизнес в Италии 5.000 молдавских предпринимателей, как чувствуют себя в Молдове итальянские бизнесмены, почему через два дня в Молдову прибывает начальник Генерального штаба обороны Италии, чему стоит поучиться молдавской культуре у итальянской, которая, помимо прямого духовного эффекта, ежегодно производит около 250 миллиардов евро? Об этих и других темах – в интервью, которое дала Валериу Василикэ Её Превосходительство Посол Италии Валерия Бьяджотти по случаю 72-летия Итальянской Республики.

– Для начала, прошу Вас сделать краткий экскурс в историю – каковы истоки отмечаемого 72-летия Итальянской Республики?

– В наш Национальный день мы вспоминаем о 2 июня 1946 года – дне проведения референдума, организованного вскоре после окончания Второй мировой войны, на котором большинство итальянцев сделали выбор в пользу основания Республики. До тех пор Италия была монархией.

– Чтобы лучше понять, как обстоят дела в сегодняшних молдо-итальянских отношениях, думаю, нам нужно немного задержаться в области истории: Когда-то давно римляне, прямые предки сегодняшних итальянцев, завоевали те территории, которые населяют сегодняшние молдаване. Но это было, в некотором смысле, странное завоевание, потому что завоёванные со временем стали этим завоеванием гордиться. „Из Рима наши корни”, – писали наши летописцы многие сотни лет назад. А римский император Траян, завоеватель, описывается в наших художественных произведениях как образец мужества и патриотизма. Похоже, сейчас мы являемся свидетелями своего рода „обратного завоевания”, если так можно назвать великую миграцию молдавских граждан в Италию, происходящую на протяжении последних двух с чем-то десятилетий. Мы говорим сейчас не о причинах этой миграции, а о том, как смотрят на наших молдаван в сегодняшней Италии, и как их там принимают?

– Поселившиеся в Италии молдавские граждане, в целом, хорошо интегрированы и пользуются уважением среди населения страны. Почти 70% из них – женщины, в основном занятые в сфере ухода за пожилыми и больными людьми. В то же время, продолжает расти количество молдавских предпринимателей, которое достигло цифры 5.000. В основном они работают в строительной сфере, в транспорте и торговле. Прогрессирующая интеграция имеет место на всех направлениях. Например, в 2015 году был зарегистрирован 781 брак между итальянцами и молдаванами, в 95% случаев это были браки между итальянскими мужчинами и молдавскими женщинами.

– С другой стороны, сейчас есть и весьма много итальянцев, живущих в Республике Молдова, по сравнению с ситуацией, наблюдавшейся те же два с чем-то десятилетия назад. Как чувствуют себя итальянцы, осевшие в Молдове с целью работы и проживания?

– В Молдове насчитывается около 500 официально зарегистрированных итальянцев, к которым добавляются все те, кто курсирует между Италией и Молдовой, в том числе благодаря частым рейсам, соединяющим Кишинёв с основными городами Италии, особенно в северной её части.

Поселившиеся здесь итальянцы сделали этот выбор по причинам семейного или профессионального характера. Действительно, официально зарегистрировано более 1.300 предприятий с итальянским или смешанным молдо-итальянским капиталом, даже если некоторые из них уже не действуют.

Те, кто приезжает сюда по семейным обстоятельствам, и, следовательно, имеют связь с молдавским обществом, как и остальные, не имеют здесь проблем с тем, чтобы чувствовать себя как дома, благодаря близости языков и гостеприимству молдавского народа. Кроме того, мы наблюдаем растущее явление в виде итальянских граждан, отправляющихся в Молдову после выхода на пенсию (как и в другие страны, такие как Португалия), из соображений более низкой стоимости жизни, чем в Италии.

– Пожалуйста, отдельно расскажите об итальянцах, имеющих бизнес в Республике Молдова: как они оценивают те условия, в которых они здесь, у нас, ведут свой бизнес?

– Конечно, в последние годы мы наблюдаем улучшение деловой среды и привлекательности Молдовы с точки зрения инвестиций, благодаря таким важным нововведениям, как создание свободных экономических зон и сокращение количества разрешительных документов, необходимых для начала бизнеса. Как было отмечено и неоднократно повторено Европейскими властями, по-прежнему сохраняются некоторые критичные недостатки, связанные с юстицией и с коррупцией.

– Внимательный наблюдатель может понять, что посольство Италии, возможно, в большей степени, чем другие аккредитованные в Кишинёве посольства, заботится о бизнес-среде с обоих берегов Днестра. Почему именно Италия, какими необыкновенными интересами и возможностями она в этом смысле обладает?

– Италия является одним из основных экономических и торговых партнёров Республики Молдова и поэтому заинтересована в любой инициативе, направленной на улучшение делового климата. Кроме того, как показывает и история Европейского союза, начавшаяся с создания Европейского объединения угля и стали, реализация экономических интересов с целью обеспечения роста уровня жизни населения является важным первым шагом на пути к более тесному политическому сближению.

Думаю, Вы, говоря конкретнее, имеете в виду участие посольства, вместе с Молдо-итальянской торговой палатой, в Программе развития ООН (ПРООН) „Поддержка мер по укреплению доверия”, направленной на повышение доверия среди жителей обоих берегов Днестра путём укрепления сотрудничества между экономическими агентами и повышения уровня занятости и уровня жизни.

Как вы знаете, в этом году Италия также председательствует в ОБСЕ. Следовательно, посредством Специального представителя Франко Фраттини, она активно работает над достижением прогресса в процессе приднестровского урегулирования. Всего несколько дней назад в Риме состоялась плодотворная встреча в формате 5+2, в которой имела честь участвовать и я, и которая завершилась обязательством осуществить к концу этого года все аспекты, связанные с „пакетом из восьми пунктов”. Мы считаем этот результат очень обнадёживающим.

– Было бы правильным сказать, что Италия также является неофициальным или, возможно, официальным представителем НАТО в Республике Молдова, в смысле сотрудничества в области международной безопасности? Этот вывод вытекает и из роли принимающей стороны или специального партнёра, которым обладает Италия для молдавских миротворческих миссий в рамках Сил для Косово (СДК). Кроме того, Италия входит в число немногих стран, недавно предоставивших Национальной армии партию военной техники и снаряжения. В чём заключается интерес Италии в этой сфере?

– Италия рада принять и внести свой вклад в присутствие взвода молдавских солдат в рядах группировки многонациональных сил Запад (Multinational Battle Group West) миссии СДК в Косово, которой она командует. Мы ценим и поддерживаем волю Молдовы вносить свой вклад в стабильность и безопасность в Европе. Уже 8 июня этого года в Молдову прибудет начальник Генерального штаба обороны Италии для участия в церемонии отбытия нового контингента молдавских солдат. И недавнее пожертвование военного снаряжения для молдавской армии является очередным жестом в рамках расширяющегося сотрудничества.

По этому случаю я хотела бы упомянуть и о сотрудничестве между молдавскими и итальянскими Силами карабинеров, которое привело к назначению итальянского офицера связи, полковника Мауро Конте, в качестве советника при Командующем Войск карабинеров Молдовы.

Для поддержки молдавских карабинеров в процессе реформирования и модернизации их структур были реализованы многочисленные инициативы, включая курсы и учебные поездки.

Наконец, я очень рада тому, что сумела внести свой вклад в организацию курса итальянского языка для 35 молдавских карабинов, что приведёт к ещё более тесному сотрудничеству.

– Если пользу от итальянской поддержки такого рода могут получать лишь отдельные категории жителей Республики Молдова, то недавно между нашими странами было парафировано соглашение, способное затронуть очень и очень широкие круги населения. В соответствии с этим соглашением, работающие в Италии молдавские граждане смогут получать пенсии от итальянского государства. В чём заключается интерес итальянского государства в данном случае, ведь это подразумевает дополнительные расходы, без которых итальянское государство могло обойтись?

– Это соглашение, безусловно, является очень важным шагом, первым соглашением в этой области, парафированным Италией после многих лет. Оно призвано в очередной раз продемонстрировать ту важность, которую мы придаём отношениям между нашими государствами, и ту позитивную роль, которую играет молдавская община в Италии.

Это соглашение, среди прочего, направлено на упрощение уже существующих механизмов, благодаря которым не только остающиеся в Италии молдавские граждане, но и те, кто возвращается в Молдову, уже могут получать итальянскую пенсию, даже если они выплачивали взносы в течение всего нескольких лет.

Эта мера, часто используемая молдавскими гражданами, возвращающимися в страну их происхождения, позволяет защитить их права, накопленные в период трудовой деятельности, даже в случае кратких периодов уплаты страховых взносов. По этой причине очень важно, чтобы молдавские рабочие в Италии состояли на учёте в итальянской системе социального страхования.

– Посольство Италии имеет очень широкий спектр интересов в культурной сфере Республики Молдова, почему?

– Культура является исключительным интегрирующим фактором, особенно в условиях сильной культурной и языковой близости, характерной для наших стран. По этой причине мы оказали содействие многим соответствующим инициативам, в том числе для дальнейшего расширения знания итальянского языка в Молдове.

В числе самых последних инициатив я хотела бы назвать пожертвование Национальной библиотеке Молдовы более 1800 книг на итальянском языке, поступившее от частного жертвователя.

Популяризация итальянской культуры также означает фокусирование внимания на концепции „Итальянский стиль жизни” и таких сферах передового опыта, как итальянская кухня и дизайн, что нашло своё отражение в Неделе итальянской кухни и Дне итальянского дизайна. Это – важные подходящие случаи, в том числе, для популяризации нашей экономики и имеющегося у нас передового опыта.

– Республика Молдова входит в число немногих стран мира, у которых есть праздник национального языка. Но и у Италии есть такой праздник. Наш праздник возник одновременно с независимостью страны, с целью защиты румынского языка, после того, как он ущемлялся в условиях бывшего Советского Союза. Какова цель Вашего праздника, если у Вас не было никого, кто ущемлял бы ваш язык так, как наш?

– У нас нет праздника итальянского языка в подлинном смысле этого слова. Но, начиная с 2001 года, мы ежегодно отмечаем неделю итальянского языка с целью его популяризации во всём мире. И, хотя по-итальянски говорят лишь в четырёх государствах мира (Италии, Швейцарии, Сан-Марино и Ватикане), два из которых отличаются очень малыми размерами, это один из самых изучаемых в мире языков (по данным на 2014/2015 гг., число изучающих его иностранцев составляло 2.233.373 человека).

Происходит это потому, что итальянский язык, как таковой, является языком, связанным с культурой. Достаточно вспомнить о музыке и мелодраме, о языке моды и дизайна.

Это также и язык одной из 10 крупнейших мировых экономик, а также второй производственной реальности Европы.

Согласно оценкам, если сложить все сектора, связанные с итальянской культурой, то культурная отрасль производит около 250 миллиардов евро, что составляет 16,7% от валового внутреннего продукта Италии.

– Как могут отразиться на молдо-итальянских отношениях результаты последних парламентских выборов, которые прошли у Вас недавно? В условиях ориентации Республики Молдова на Европейский союз, нам было бы интересно узнать и о возможных изменениях роли и места Италии в ЕС, если они произойдут.

– Новое правительство Италии было сформировано всего несколько дней назад. Однако я не думаю, что результат выборов может хоть как-то отразиться на прочных итало-молдавских отношениях.

– Кем является посол Валерия Бьяджотти вне этой официальной должности?

– Думаю, никакой разницы между официальной должностью и личной жизнью не существует, если говорить о моих ценностях, моей чувствительности и интересе к другим людям, о преданности делу и о душе, которую я вкладываю во всё, что делаю, начиная, естественно, с моей работы.

Кроме того, в личной жизни я являюсь спокойным человеком, которому не интересно находиться в центре внимания, которому нравится оставаться с семьёй и открывать для себя новые места и новых людей.

Хотя я и жила в таких больших городах, как Париж, Рим и Нью-Йорк, моим идеальным местом, куда я стараюсь возвращаться всякий раз, когда выдаётся такая возможность, является маленький городок в Тоскане – Пьенца, откуда происходит часть моей семьи.

Двумя главными моими увлечениями являются бег – и я очень горжусь тем, что принимала участие в Нью-Йоркском марафоне, на который я надеюсь попасть вновь и в этом году, и дайвинг – увлечение, которое я разделяю с моим мужем. Мы любим тишину и спокойствие подводного мира.