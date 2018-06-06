Валерия Бьяджотти: Соглашение о пенсиях для молдаван стало первым, парафированным Италией за долгие годы

Межгосударственное соглашение, в соответствии с которым работающие в Италии молдавские граждане смогут получить пенсию от итальянского государства, является первым за долгие годы документом такого рода, парафированным Итальянской Республикой, оно отражает хорошие отношения, существующие между двумя странами. Такие оценки дала посол Италии Валерия Бьяджотти в интервью для IPN „Молдаване хорошо интегрированы и пользуются уважением среди населения Италии”.

„Это соглашение, безусловно, является очень важным шагом, первым соглашением в этой области, парафированным Италией после многих лет. Оно призвано в очередной раз продемонстрировать ту важность, которую мы придаём отношениям между нашими государствами, и ту позитивную роль, которую играет молдавская община в Италии. Это соглашение, среди прочего, направлено на упрощение уже существующих механизмов, благодаря которым не только остающиеся в Италии молдавские граждане, но и те, кто возвращается в Молдову, уже могут получать итальянскую пенсию, даже если они выплачивали взносы в течение всего нескольких лет. Эта мера, часто используемая молдавскими гражданами, возвращающимися в страну их происхождения, позволяет защитить их права, накопленные в период трудовой деятельности, даже в случае кратких периодов уплаты страховых взносов. По этой причине очень важно, чтобы молдавские рабочие в Италии состояли на учёте в итальянской системе социального страхования”, - сказала глава дипломатической миссии.

По словам посла, поселившиеся в Италии молдавские граждане, в целом, хорошо интегрированы и пользуются уважением среди населения страны. „Почти 70% из них – женщины, в основном занятые в сфере ухода за пожилыми и больными людьми. В то же время, продолжает расти количество молдавских предпринимателей, которое достигло цифры 5.000. В основном они работают в строительной сфере, в транспорте и торговле. Прогрессирующая интеграция имеет место на всех направлениях. Например, в 2015 году был зарегистрирован 781 брак между итальянцами и молдаванами, в 95% случаев это были браки между итальянскими мужчинами и молдавскими женщинами”, - заявила Валерия Бьяджотти.

В то же время, есть и весьма много итальянцев, живущих в Республике Молдова. „В Молдове насчитывается около 500 официально зарегистрированных итальянцев, к которым добавляются все те, кто курсирует между Италией и Молдовой, в том числе благодаря частым рейсам, соединяющим Кишинёв с основными городами Италии, особенно в северной её части. Те, кто приезжает сюда по семейным обстоятельствам, и, следовательно, имеют связь с молдавским обществом, как и остальные, не имеют здесь проблем с тем, чтобы чувствовать себя как дома, благодаря близости языков и гостеприимству молдавского народа. Кроме того, мы наблюдаем растущее явление в виде итальянских граждан, отправляющихся в Молдову после выхода на пенсию (как и в другие страны, такие как Португалия), из соображений более низкой стоимости жизни, чем в Италии”, - утверждает посол.

По её словам, итальянцы, решившие заняться в Молдове бизнесом, в последнее время ощутили улучшение деловой среды, хотя и продолжают сталкиваться с некоторыми проблемами в стратегических областях.

„Конечно, в последние годы мы наблюдаем улучшение деловой среды и привлекательности Молдовы с точки зрения инвестиций, благодаря таким важным нововведениям, как создание свободных экономических зон и сокращение количества разрешительных документов, необходимых для начала бизнеса. Как было отмечено и неоднократно повторено Европейскими властями, по-прежнему сохраняются некоторые критичные недостатки, связанные с юстицией и с коррупцией”, - заявила посол Валерия Бьяджотти в интервью для IPN.