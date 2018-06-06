Цифровые отпечатки пальцев и ладоней молдавских водителей будут снимать с использованием „живых сканеров”

После снятия отпечатков пальцев файлы будут вводиться в автоматизированную систему идентификации дактилоскопических данных – AFIS

Цифровые отпечатки пальцев и ладоней молдавских водителей будут снимать с использованием „живых сканеров”, в соответствии с поправками к утверждённому правительством Положению о получении, учёте и использовании дактилоскопической информации, передаёт IPN.

Сбор дактилоскопической информации у водителей будет производиться сотрудниками МВД, в многофункциональных центрах Агентства публичных услуг. Центры будут оснащены цифровыми аппаратами для снятия отпечатков пальцев („живыми сканерами”). После снятия отпечатков пальцев файлы будут вводиться в автоматизированную систему идентификации дактилоскопических данных – AFIS.

В Республике Молдова зарегистрировано свыше одного миллиона водителей. Начиная с 2002 года, после утверждения Закона о государственной дактилоскопической регистрации, снятие отпечатков пальцев водителей стало обязательным. До сих пор процедура не производилась из-за отсутствия необходимого механизма.

В настоящее время для снятия отпечатков пальцев применяется устаревший метод – с использованием бумажного носителя. За последние 16 лет в базе данных МВД было накоплено свыше 400 тысяч дактилоскопических карт.