В отношении Евгения Шевчука возбуждено еще одно уголовное дело

В отношении бывшего приднестровского лидера Евгения Шевчука возбуждено еще одно уголовное дело.

Пресса региона утверждает, что Шевчук присвоил около 2 млн долларов в ходе осуществления преступной схемы Бендерского хлебокомбината.

Согласно tv.pgtrk.ru, эта схема, осуществленная через фиктивные компании (обычно используемые для отмывания денег или сокрытия конечного выгодоприобретателя), послужила поводом завести на Шевчука седьмое уголовное дело, которое возбудил Следственный комитет региона в конце 2017 года, расследования продолжались полгода.

По данным следствия, в 2014 году Хлебобулочный комбинат задолжал фиктивной фирме 30 млн рублей.

Компания подала в суд на предприятие, потребовав взыскания долгов, и представила в качестве доказательства соглашение, которое, по данным источника, было фиктивным.

Всего за два месяца арбитражный суд полностью удовлетворил требования компании, которая, по данным следователей, была связана с Шевчуком.

Комбинат, который на тот момент уже был государственным, был вынужден взять 29 млн рублей кредита.

Деньги перевели на счета фиктивной компании, а часть из них, по данным источников, присвоил Шевчук. Бывший лидер получил 2 млн долларов наличными.

Ранее в прессе писали, что бывший лидер самопровозглашенной ПМР Евгений Шевчук был признан виновным по пяти уголовным делам о мошенничестве с бюджетом региона и контрабандной схемой. Он нанес бюджету ПМР 8 млн долларов ущерба.

Шевчук покинул территорию региона и находится в розыске.

Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.