Программа "Prima Casă" станет доступной для большей категории граждан

Программа Prima Casă станет доступной для большего числа граждан. В ней смогут принять участие и те, кто получил в наследство дом в сельской местности, за исключением пригородов Кишинева.

Кроме того, участниками программы смогут стать граждане, которые владеют жильем лично или совместно с другими членами семьи, но на каждого из них приходится не больше шести квадратных метров. Накануне правительство одобрило соответствующий законопроект.

"Цель проекта - дать возможность большему числу людей принять участие в государственной программе Prima Casă", - сказал министр финансов Октавиан Армашу.

Эти изменения предложили внести депутаты-демократы.

"Практика показала, что многим людям достались по наследству дома в сельской местности, при этом они живут в другом населенном пункте или в Кишиневе, и из-за этого не могли принять участие в программе. Мы хотим устранить эту проблему", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

В программе Prima Casa могут участвовать люди до 45 лет. Их зарплата должна быть по меньшей мере в два раза выше ежемесячного взноса, а государство выступит гарантом 50% полученного кредита. Недавно Демпартия объявила о создании Prima Casa-2, предназначенной для бюджетников. В рамках этой программы государство будет оплачивать половину стоимости жилья.