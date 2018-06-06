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Экономика
Программа "Prima Casă" станет доступной для большей категории граждан
06.06.2018

Программа Prima Casă станет доступной для большего числа граждан. В ней смогут принять участие и те, кто получил в наследство дом в сельской местности, за исключением пригородов Кишинева.

Кроме того, участниками программы смогут стать граждане, которые владеют жильем лично или совместно с другими членами семьи, но на каждого из них приходится не больше шести квадратных метров. Накануне правительство одобрило соответствующий законопроект.

"Цель проекта - дать возможность большему числу людей принять участие в государственной программе Prima Casă", - сказал министр финансов Октавиан Армашу.

Эти изменения предложили внести депутаты-демократы.

"Практика показала, что многим людям достались по наследству дома в сельской местности, при этом они живут в другом населенном пункте или в Кишиневе, и из-за этого не могли принять участие в программе. Мы хотим устранить эту проблему", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

В программе Prima Casa могут участвовать люди до 45 лет. Их зарплата должна быть по меньшей мере в два раза выше ежемесячного взноса, а государство выступит гарантом 50% полученного кредита. Недавно Демпартия объявила о создании Prima Casa-2, предназначенной для бюджетников. В рамках этой программы государство будет оплачивать половину стоимости жилья.


 
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