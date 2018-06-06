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Политика
Бывший глава кабинета экс-мэра Дорина Киртоакэ Лилиан Карп стал советником Андрея Нэстасе
06.06.2018

Избранный мэр Кишинева Андрей Нэстасе начинает собирать свою команду, а первым в нее вошел бывший глава кабинета экс-мэра Дорина Киртоакэ Лилиан Карп. Об этом пишет издание telegraph.md. По данным источника, Карп, якобы, является главным консультантом по привлечению инвестиций в мэрию.

Telegraph.md также пишет, что назначение приближенного Киртоакэ на одну из ключевых должностей противоречит обещаниям Андрея Нэстасе собрать вокруг себя новых, неподкупных людей-профессионалов. 

Кроме того, Нэстасе обещал, что назначения будут проводиться на конкурсной основе. 

Депутат-либерал Лилиан Карп, в свою очередь, заявил, что участвовал в избирательной кампании Андрея Нэстасе во втором туре, однако информацию о том, что он получил должность в мэрии, отверг.


 
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