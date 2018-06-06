Бывший глава кабинета экс-мэра Дорина Киртоакэ Лилиан Карп стал советником Андрея Нэстасе

Избранный мэр Кишинева Андрей Нэстасе начинает собирать свою команду, а первым в нее вошел бывший глава кабинета экс-мэра Дорина Киртоакэ Лилиан Карп. Об этом пишет издание telegraph.md. По данным источника, Карп, якобы, является главным консультантом по привлечению инвестиций в мэрию.

Telegraph.md также пишет, что назначение приближенного Киртоакэ на одну из ключевых должностей противоречит обещаниям Андрея Нэстасе собрать вокруг себя новых, неподкупных людей-профессионалов.

Кроме того, Нэстасе обещал, что назначения будут проводиться на конкурсной основе.

Депутат-либерал Лилиан Карп, в свою очередь, заявил, что участвовал в избирательной кампании Андрея Нэстасе во втором туре, однако информацию о том, что он получил должность в мэрии, отверг.