Додон об Усатом: Этот «Траянский конь», которого используют для подрыва прогосударственной власти, еще наделает здесь проблем

Президент Игорь Додон назвал лидера формирования «Наша партия» Ренато Усатого политиком с низкой социальной ответственностью, который действует исходя из каких-то личных амбиций и комплексных разочарований. Позиционируя себя государственником и промолдавским политиком левого фланга, он на самом деле пытается навредить социалистам, подавая снаряды евроунионистам. И это он показал на местных выборах в Кишиневе, приведя к власти лидера Партии «Платформа Достоинство и правда» Андрея Нэстасе. Заявления прозвучали в рамках специального выпуска на телеканале «НТВ-Молдова».

«Впервые так явно и открыто некоторые партии и их лидеры, которые пытаются себя позиционировать, как левые, как промолдавские, как государственники вели четкую и ясную борьбу против кандидата Иона Чебана и за прорумынского кандидата Андрея Нэстасе. Это было четко видно. Я имею в виду Усатого, который даже хвастается тем, что привел к власти Андрея Нэстасе, мы все понимаем, что это геополитический выбор. Усатый повел себя как вредитель, исходя из каких-то личных амбиций и эмоций. Из каких-то комплексных разочарований внутренних он поддержал явно антигосударственного кандидата», - заявил Игорь Додон.

Глава государства отметил, что Ренато Усатого используют для подрыва прогосударственных сил: «Вообще, про него можно сказать, что это политик с низкой социальной ответственностью, которого сначала использовал Плахотнюк против Филата, потом Плахотнюк использовал его против Додона, а сейчас его используют евроунионисты: румыны, американцы против левого фланга для того, чтобы не было какого-то большинства промолдавского. Может он этого не понимает, но его просто используют, как полезного идиота и он эту роль очень активно играет в последнее время».

Игорь Додон подчеркнул, что лидер «Нашей партии» уже показал свое лицо и не исключает, что он себя еще проявит для того, чтобы попытаться лишить социалистов большинства: «Конечно, будут здесь проблемы этого «Троянского коня» Усатого, но я думаю, что он показал свое лицо сейчас. Хочу обратить еще раз внимание, чтобы потом не возвращаться к этому балаболу: он подает снаряды евроунионистам против социалистов. И вы увидите, как дальше он будет играть роль отрыва части голосов для того, чтобы у социалистов не было большинства. Поэтому он будет играть этими голосами с Майей Санду и Нэстасе, которые выступают за унирю с Румынией и за НАТО. Попомните мои слова!».