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Экономика
Приднестровье продемонстрировало свою привлекательность для инвестиций ЕС
06.06.2018

Главы и представители зарубежных посольств 18 стран мира ознакомились в Тирасполе с программой экономических возможностей и инвестиционного климата Приднестровья. 

"Мы хотим предложить вашим странам хороший бизнес – и никакой политики", — отметил на встрече с диппредставителями лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Он подчеркнул, что в регионе проживают представители 72 национальностей, в связи с этим Красносельский видит перспективность сотрудничества со странами ЕС в различных сферах, как в гуманитарной и культурной, так и в экономической.

"Убежден, что экономика Приднестровья весьма интересна для вашего инвестора. Ваши предприниматели, ваши экономические субъекты могут вложить свои денежные средства очень надежно и выгодно, заработав хорошие дивиденды в Приднестровье", – уверен Красносельский. 

На презентации представили те благоприятные условия для инвестирования в экономику Приднестровья, которые были созданы за прошедшее время. Внимание представителей дипкорупса обратили на то, что с 1 июня в Приднестровье вступил в силу закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности. Новоиспеченный правовой акт предполагает значительные налоговые послабления и преференции для предприятий, которые будут создаваться в регионе.

Диппредставители в рамках визита также смогут ознакомиться с работой ряда приднестровских предприятий – "Акватир", "Интерцентр Люкс", "Тиротекс", "Квинт".

Послы и дипломатические сотрудники, посетившие Тирасполь, представляют 18 стран мира. Среди них Россия, Румыния, Белоруссия, Австрия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Турция, Украина, Франция, ФРГ, Чехия, Швеция.


 
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