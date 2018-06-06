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Общество
Air Moldova обязали выплатить компенсацию пассажиру за задержку рейса
06.06.2018

Суд обязал компанию Air Moldova выплатить гражданину Молдовы в качестве компенсации 2080 евро за задержку рейса.

5 июня, суд рассмотрел жалобу Иона Андронаке и вынес решение в его пользу. Пассажир, недовольный задержкой рейса и отношением сотрудников компании, обратился в инстанцию в сентябре прошлого года, передает bloknot-moldova.md

– 15 сентября 2017 года я подал жалобу в суд на компанию Air Moldova, требуя компенсации за задержку рейса. Они даже не извинились за 8 часов задержки. Сегодня суд постановил выплатить мне компенсацию в размере 2080 евро. Я призываю вас бороться за ваши права, – сообщил Ион Андронаке.

Суд установил компенсацию в 400 евро и пеню за задержку рейса в размере 1680 евро. Авиакомпания также должна будет оплатить расходы истца на юридическую помощь, государственную пошлину и расходы, понесенные судебной инстанцией.


 
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