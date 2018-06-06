Ион Чебан заявил об увольнении с поста секретаря президента и о том, чем займется в дальнейшем

Бывший кандидат в мэры от ПСРМ Ион Чебан объявил об увольнении с должности секретаря и пресс-секретаря президента Игоря Додона. Об этом Чебан заявил на сегодняшней пресс-конференции.

«Мы с президентом долго говорили этим утром и вместе приняли решение о том, что начиная с сегодняшнего дня я подаю заявление об увольнении с поста секретаря и пресс-секретаря. Это первое. Второе. Начиная с понедельника, с 8 утра, вы найдете меня каждый день, в том числе в выходные, в мэрии. Я буду принимать граждан и работать над проектами», - заявил Ион Чебан.

Вместе с тем, Ион Чебан заверил журналистов, что, несмотря на исход местных выборов, работа в мэрии продолжится в обычном режиме и социалисты не станут блокировать работу мунсовета: «Мы будем поддерживать все инициативы, которые будут исходить от нового мэра. Хорошие. По поводу остальных будут вестись дискуссии».

Также социалист сообщил, что сегодня в мэрии будут зарегистрированы три законопроекта, которые будут представлены на рассмотрение мунсовета в короткий срок для проведения поправок в бюджете. Первый направлен на выделение ежемесячной матпомощи для обеспечения бесплатного проезда в общественном транспорте семейных врачей и медсестер, а также воспитателей детсадов и преподавателей в том числе и из пригородов.

«Я уверен, что можно продолжить внедрение запланированной программы пусть и из оппозиции»., -добавил он.