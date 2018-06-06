«Не издевайтесь над людьми!»: жители Кишинева потребовали снизить цены на бензин

Возмущенные жители Кишинева вышли к зданию правительства и офису НАРЭ.

Сегодня, 6 июня, на площади Великого национального собрания снова собрались горожане, недовольные высокими ценами на горючее и реакцией властей. Аналогичная акция прошла и у офиса Национального агентства по регулированию в энергетике.

– Мы требуем снижения цен на топливо. Нужно аннулировать штрафы за наклейки на автомобилях против снижения цен. Мы хотим, чтобы к нам вышли представители власти и мы предъявили им свои требования, - заявил один из протестующих на ПВНС.

На мероприятии, прошедшем у НАРЭ под лозунгами "Долой либеральные тарифы!", “Остановите рост цен!”, “Не издевайтесь над людьми!”, “Стыдно!”, его участники призвали администрацию к ответу.

Участники протеста потребовали от НАРЭ снизить цены на топливо, выйти на пресс-конференцию, чтобы пояснить действия ведомства, отменить грабительский регламент и перестать обслуживать интересы бизнес-среды, а служить народу, как это предписано законом.

– Это повышение цен на топливо принято в НАРЭ согласно методологии расчета тарифов, поэтому на прошлой неделе в парламенте мы потребовали отмены этой методологии и защиты интересов граждан Молдовы, а не кучки бизнесменов. Это подорожание неизбежно приведет к росту цен на всё остальное в Молдове, – отметил присутствующий на протесте вместе с коллегами по партии социалист Влад Батрынча.

На прошлой неделе фракция ПСРМ в парламенте потребовала отменить решение о необоснованном увеличении цен, а также пересмотреть регламент, позволяющий НАРЭ устанавливать стоимость горючего. После этого решение агентства о повышении цен было приостановлено.

Это уже вторая акция протеста, устроенная столичными автолюбителями в июне. В минувшую субботу более трехсот водителей припарковали свои личные машины, служебные автомобили, микроавтобусы или мотоциклы на ПВНС. Все они требовали от правительства снизить стоимость топлива.

Во время протеста полицейские неадекватно отреагировали на наклейку на заднем стекле машины «Я против повышения цен на топливо» и заявили, что это несанкционированная реклама. Владельцу автомобиля был незаконно выписан штраф. Действия полицейских вызвали возмущение протестующих.