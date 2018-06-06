"Наша партия": Либералов не спасут новые нападки на русский язык

"Наша партия" назвала "неуместной и провокационной новую волну спекуляций на тему запрета в Молдове русского языка".

В сообщении "НП", цитируемом агентством "ИНФОТАГ", высказано мнение, что "полностью обанкротившаяся Либеральная партия решила напомнить о себе очередной ксенофобской отрыжкой, обратившись в КС с запросом об отмене статуса русского языка как языка межнационального общения в республике".

"Либералов новые нападки на русский язык все равно уже не спасут, но поднятая ими шумиха не способствует сохранению стабильности и межнационального мира в Молдове. КС, который после принятия целой серии антиконституционных и провокационных решений, давно превратился в карикатуру на законность, позволил и на этот раз вовлечь себя в дешевую псевдоправовую клоунаду. В очередной раз орган конституционной юрисдикции, призванный определять, соответствует ли тот или иной закон Конституции, превысил свои полномочия, введя такое правовое "новшество", как "устаревший" закон, как будто закон - это какая-то одежда секонд-хэнд", - считают в "НП".

По мнению партии, "роль и значимость русского языка в жизни молдавского общества никакими манипуляциями не преуменьшить: как был он, наряду с государственным, языком общения между людьми разных национальностей, так и останется".

"Наша партия" призвала все политические силы Молдовы "прекратить спекуляции на тему запрета русского языка, отказаться от использования русофобии и других проявлений ксенофобии для достижения узкокорыстных политических целей, а государственные органы - не дать вовлекать себя в подобные провокации".