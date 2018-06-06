Шор: Я знаю, сколько Филат платил Санду, ведь это были мои деньги

Лидер PAS Майя Санду получала огромные суммы денег в конвертах от своего бывшего партийного шефа Влада Филата, пользуясь его особым расположением.

Эти разоблачения были опубликованы на Фейсбуке лидером партии "Шор", примаром Оргеева Иланом Шором. Больше того, он считает Майю Санду "середнячком", которая не может похвастать ни одним достижением, одним сплошным разочарованием.

Комментарий Илана Шора последовал после жесткой и болезненной реакции Майи Санду на избрание примаром коммуны Жора де Мижлок вице-председателя партии "Шор" Марины Таубер. Он оценивает эту атаку как проявление комплекса неполноценности, которому подвержена лидер PAS.

"Я понимаю твою ненависть к Марине, потому что она молодая, красивая и добилась результатов в теннисе, представляла и представляет Молдову на высшем уровне. В отличие от тебя, которая единственное, что сделала в своей жизни – разрушила образование", - пишет Илан Шор"

Далее он касается управленческих способностей Майи Санду, напомнив ей, что она получала деньги в конвертах от Влада Филата. Илан Шор подчеркивает, что знает, о чем пишет, поскольку именно он давал эти деньги Филату. (Напомним, что именно Илан Шор раскрыл коррупционные схемы и извлечение выгоды из влияния Филата, за которые бывший премьер получил длительный тюремный срок)

"Ты – менеджер среднего звена из финансированного мною проекта ЛДПМ. Ты должна понимать: я знаю, сколько тебе платил Филат в конверте ежемесячно, как добавку к зарплате, так как эти деньги тоже были мои, и в конверт их тоже клал я, перед тем, как тебе его передавали.

Кстати, тебе передали больше, чем многим другим, поэтому признаваться в такой скромности, чуть ли не бедности, тебе должно быть стыдно, но тебе не знакомо это чувство", - написал Илан Шор о Майе Санду, которая начала кампанию по сбору средств на финасирование своей партии, жалуясь на нехватку финансов. В этой связи Илан Шор предлсагает Майе Санду, если та попадет в парламент, представляться в качестве "ранее финансированной Иланом Шором".

Политик иронизирует над так называемыми "европейскими моделями", якобы импортированными Майей Санду из Европы. Единственными "ценностями", завезенными Маей Санду Илан Шор считает продвижение интересов сексуальных меньшинств. "Единственное, что ты пока несешь из Европы в Молдову – это пропаганда ЛГБТ, которую я, как здоровый человек, ненавижу и презираю. Кстати, у меня складывается впечатление, что ты состоишь в этом "обществе», - написал Шор.

В конце Илан Шор уверяет Маю Санду, что вопреки ее "нытью" он сможет изменить Молдову, превратить ее в прекрасную страну. "Вопреки твоему нытью, я начал строить новую Молдову и буду ее строить. Как бы тебе этого не хотелось, я сделаю из Молдовы лучшее государство в мире", - подытожил Илан Шор.

Майя Санду пока не опровергла обвинения примара Оргеева.