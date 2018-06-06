Инвестиции в экономику за первые 3 месяца текущего года составили почти два с половиной миллиарда леев

Инвестиции в экономику составили за первые три месяца текущего года почти два с половиной миллиарда леев. Это примерно на три процента больше, чем в тот же период 2017-го.

Минэкономики называет определяющими факторами роста приток частных инвестиций и увеличение финансирования из местных бюджетов.

Частными были 77% от общего объема капиталовложений. 314 миллионов составили инвестиции в транспортные средства. Рост на этом сегменте - 23%. Капиталовложения в нежилые здания, машины и оборудование оцениваются почти в миллион 300 тысяч леев.

По оценкам Минэкономики, притоку частных инвестиций способствует доступность банковских кредитов.

Государственные капиталовложения составили 174 миллиона. Это почти на 20% больше, чем в первом квартале прошлого года. Вкладывалось государство в основном в транспортные средства, вычислительную технику и жилые здания.