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Экономика
Инвестиции в экономику за первые 3 месяца текущего года составили почти два с половиной миллиарда леев
06.06.2018

Инвестиции в экономику составили за первые три месяца текущего года почти два с половиной миллиарда леев. Это примерно на три процента больше, чем в тот же период 2017-го. 

Минэкономики называет определяющими факторами роста приток частных инвестиций и увеличение финансирования из местных бюджетов.

Частными были 77% от общего объема капиталовложений. 314 миллионов составили инвестиции в транспортные средства. Рост на этом сегменте - 23%. Капиталовложения в нежилые здания, машины и оборудование оцениваются почти в миллион 300 тысяч леев. 

По оценкам Минэкономики, притоку частных инвестиций способствует доступность банковских кредитов. 

Государственные капиталовложения составили 174 миллиона. Это почти на 20% больше, чем в первом квартале прошлого года. Вкладывалось государство в основном в транспортные средства, вычислительную технику и жилые здания.


 
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