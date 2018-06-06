«Особо крупного» контрабандиста продукции Apple схватили в Кишиневе

В Кишиневе передали в суд дело в отношении молодого жителя столицы за контрабанду продукции Apple и других мировых брендов.

Мужчина ввез в страну крупную партию гаджетов и аксессуаров к ним. Его задержали на железнодорожном вокзале Кишинева. В увесистом багаже правоохранители обнаружили смартфоны, ноутбуки, планшеты, электронные часы, наушники, колонки, дроны, зарядные устройства с маркировкой Apple и других известных брендов.

Модные и востребованные электронные устройства злоумышленник намеревался сбыть через специализированные сайты по продаже техники. При обыске в квартире подозреваемого нашли и другие товары, приготовленную к продаже. Общая стоимость изъятого оборудования составила около 700 тысяч леев.

- Расследование уголовного дела завершено. Житель Кишинева обвиняется в организации контрабанды в особо крупных размерах. Дело передано в суд для рассмотрения. Устанавливаются сообщники обвиняемого, - сообщили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Однако он может рассчитывать на более мягкий приговор, так как полностью признал свою вину и заявил о сотрудничестве со следствием.