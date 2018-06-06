Дело о платных парковках: Суд завершил слушания бизнесмена Александра Пинчевского

Суд завершил слушания бизнесмена Александра Пинчевского по делу о платных парковках, в котором фигурирует бывший мэр столицы Дорина Киртокэ. Для миллионера, который выступал в качестве свидетеля, прошедшее заседание было четвертым по счету.

Как Пинчевский заявил в суде, бывший глава столичного генуправления транспорта Игорь Гамрецкий предупредил бизнесмена, что ему придется уступить 26% акции его компании.

"Сделал честные заявления, которые подтверждены документами, а также будут подтверждены выступлениями в суде других свидетелей", - сказал адвокат Ион Выздоагэ.

Между тем Дорин Киртоакэ утверждает, что показания Александра Пинчевского лишь подтверждают невиновность бывшего мэра.

"Господин Пинчевски сказал, что ничего не имел с господином Киртоакэ и никогда не передавал ему ни лея. Это означает, что обвинение прокурора равно нулю", - отметил бывший мэр столицы Дорин Киртоакэ.

Прокурор в свою очередь настаивает, что бизнесмен подтвердил разумные подозрения.

"Показания господина Пинчевского на заседании суда по уголовному делу являются убедительными. Господин Пинчевский еще раз подтвердил наличие договоренности, что компания, выигравшая тендер, уступит 26% своего социального капитала", - сообщил прокурор Дмитрий Робу.

После первых слушаний в качестве свидетеля Александр Пинчевский заявил телеканалу Prime, что никогда не общался с Дорином Киртоакэ, особенно по проекту об обустройстве в столице платных парковок.

По этому делу проходят несколько муниципальных чиновников, а Дорин Киртоакэ обвиняется в извлечении выгоды из влияния.

На следующем заседании суда в качестве свидетеля заслушают вице-мэра столицы Нистора Грозаву.