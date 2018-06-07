Михай Гимпу: Думаю, следующим председателем ЛП будет Дорин Киртоакэ

Если он этого пожелает, то бывший примар муниципия Кишинёв Дорин Киртоакэ станет следующим председателем Либеральной партии. Об этом лидер политформирования Михай Гимпу заявил в ходе передачи „Important” на телеканале TVC21, передаёт IPN.

„Одно дело было, когда Дорин Киртоакэ был генеральным примаром, и другое – когда на его плечах больше не лежит эта ответственность. И тогда, не из-за того, что я считаю себя слабым, или у меня нет сил – у меня ещё есть силы, неважно, в какой должности я буду. У него больше нет на плечах этого бремени, и он моложе, энергичнее, и мы в любом случае будем рядом. Поэтому я думаю, что следующим председателем на следующем съезде, когда тот состоится, а он должен пройти в этом году, до осени, станет Дорин Киртоакэ”, - заявил политик.

Говоря о новых выборах в муниципиях Кишинёв и Бэлць, Михай Гимпу сказал, что эти выборы показали, что русскоязычные больше не доверяют социалистам, но в Кишинёве у них не было альтернативы, и они проголосовали за Иона Чебана. „Это показывает, что русскоязычные переходят к Ренато Усатому. И осенью предстоит тяжёлая борьба. Многое зависит от того, сумеют ли правые объединиться.

Если правые, каждый – самостоятельно, будут бороться в одномандатных округах, то победит Плахотнюк”, - считает лидер ЛП. По его мнению, если осенью не придут перемены, то новые правые силы себя скомпрометируют.

Михай Гимпу считает, что осенью 2018 года будет жарче, чем в январе 2016 года, когда было назначено Правительство Филипа. „Если мы проиграем осенние выборы, это будет значить, что на выборах в следующем году мы потеряем и примэрию”, - сказал политик.