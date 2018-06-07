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Экономика
Счета-фактуры за потребление тепла жители Кишинева с июня могут получать по электронной почте
07.06.2018

Счета-фактуры за потребление тепла жители Кишинева с июня могут получать по электронной почте. Для активации услуги желающим необходимо обратиться в Termoelectrica, предъявив удостоверение личности и документы, подтверждающие право собственности на квартиру, для которой запрашивается услуга.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в администрации предприятия, услуга обеспечивает постоянный доступ к платежному документу, независимо от того, где находится, избавляет от необходимости хранить бумажные фактуры и дает возможность оплаты ее из любого уголка мира.

По словам администратора расчетного центра InfoBon Иона Доготарь, кроме активации электронных платежей, планируется предоставить плательщикам возможность взаимодействовать, в том числе через авторизованный личный счет, который можно будет создать на веб-сайте компании.

"Мы решили упростить процедуры и быть как можно ближе к потребителям, а также экономическим агентам или менеджерам жилых домов. Вот почему, используя самые современные технологии, мы хотим сократить очереди, предлагая простоту и прозрачность", - пояснил он.

Служба электронного счета-фактуры запускается в контексте стратегии, разработанной InfoBon с целью продвижения способов оплаты онлайн. 

InfoBon зарегистрировано путем реорганизации Расчетного центра Termoelectrica. С мая 2017 г. компания предоставляет расчет и ежемесячное выставление счетов за услуги тепловой энергии для около 190 тыс. квартир Кишинева, на основании контрактов предоставления услуг 545 менеджерам жилья.


 
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