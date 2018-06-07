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Гениальная уроженка Сорок режиссер Кира Муратова ушла из жизни в Одессе
07.06.2018

Знаменитый режиссер Кира Муратова скончалась после тяжелой болезни в Одессе. Сердце Муратовой остановилось вечером 6 июня. Ей было 83 года.

Ее творчество было одним из самых обсуждаемых в СССР. В постсоветское время Муратову называли гениальной. Российский кинематографист Андрей Прошкин назвал Киру Муратову режиссером, которая оказывала влияние на моду.

- Грустное известие... Я лишь сегодня узнал, что она болела… Великие уходят. Муратова, безусловно, была очень крупным режиссером, отдельным человеком с непростой жизнью и с потрясающими картинами. Очень самостоятельная, она не поддавалась моде, а сама оказывала на нее влияние, - рассказалл Андрей Прошкин.

Кира Муратова родилась в 1934 году в городе Сороки в семье коммунистов. Ее отец погиб на нелегальной работе на оккупированных Румынией территориях во время войны. После войны Кира Муратова осталась в СССР и поступила во ВГИК. Известность к ней пришла с фильмом «Короткие встречи» с Владимиром Высоцким в главной роли, вышедшим в 1967 году.

Фильм 1971 года «Долгие проводы» на 15 лет был запрещен к показу, но в 1987 году удостоился премии Международного кинофестиваля в Локарно. Драма Муратовой «Астенический синдром» завоевала Специальный приз жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля. В 2012 году Муратова заявила об уходе из кинематографа. В прошлом году ее приняли в состав Американской киноакадемии, которая определяет победителей премии «Оскар».


 
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