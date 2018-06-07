Власти преднамеренно тормозят процедуру вступления в должность избранного мэра Кишинева Андрея Нэстасе с целью проведения целого ряда коррупционных сделок в администрации Кишинева.

Об этом сообщил в соцсетях вице-председатель Партии Платформа DA Александр Слусарь, уточнив, процедура вступления Нэстасе в должность может быть затянута до конца июня.

Слусарь объяснил, что Окружной избирательный совет не торопится утверждать окончательный вариант протокола о результатах выборов, мотивируя это затрудненной процедурой сбора протоколов с избирательных участков, несмотря на то, что копии всех протоколов были доставлены, например, в партию еще утром 4 июня.

«Добавьте затем еще 10 дней, которые есть у судебной инстанции для утверждения результатов выборов. Таким образом, можем ожидать, что Андрей Нэстасе вступит в должность не раньше конца июня. А в это время в Примарии со скоростью света проводятся очень сомнительные назначения на основе сымитированных конкурсов. Задумывается план по созданию вакуума вокруг нового мэра. Они пытаются прикрывать целый ряд незаконных сделок», - написал Слусарь.

В этой связи он отметил, что затягиванием процедуры вступления в должность нового мэра, власти пытаются удержать в должности как можно дольше нынешних вице-примаров Нистора Грозаву (под следствием по делу о коррупции) и Руслана Кодряну. «Из заслуживающих доверие источников стало известно, что из командного центра олигарха уже поступили указания большинству советников по игнорированию заседаний муниципального совета в июле-августе под предлогом отпусков, с целью срыва кворума заседаний», - добавил Александр Слусарь.

В то же время, он заверил, что команда Андрея Нэстасе с честью преодолеет этот организованный саботаж.

Ранее уже сообщалось, что в ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.