Измена в молдавской политике

В ходе передачи „Important” на телеканале TVC21, бывший президент Молдовы Владимир Воронин сделал несколько заявлений, заслуживающих пристального внимания. Очень важно, чтобы заявления исходят от человека с более чем 50-летним политическим и административным опытом, обеспечившего возглавляемому им политформированию три абсолютных победы в трёх последовательных избирательных циклах; в своём послужном списке он имеет два мандата главы государства.

В качестве главы государства Владимир Воронин подписал 13 ноября 2002 года президентский указ о создании Национальной комиссии по европейской интеграции, которой предстояло разработать соответствующую стратегию; он предопределил подписание 22 февраля 2005 года Плана действий Европейский союз – Республика Молдова; объявил 10 апреля 2007 года о начале либеральной революции в Республике Молдова; обосновал соответствующий подход и дал старт реализации мер по укреплению доверия в приднестровском урегулировании; дал своё согласие на присоединение Республики Молдова к Восточному партнёрству на Пражском саммите 7 мая 2009 года. Все эти вещи находят преемственность в политике нынешних властей. Непревзойдённый послужной список для молдавской политики.

Однако Владимир Воронин совершил и ряд серьёзных ошибок, которые дорого ему стоили – потеря власти в результате досрочных парламентских выборов от 29 июля 2009 года, вызванных кризисом, разразившимся после так называемой твиттер-революции. Поэтому, после предыдущих достижений и ошибок, оказавших большое влияние на судьбу Молдовы, к сегодняшним оценкам Владимиром Ворониным текущих событий, молдавских политических игроков, их достижений и перспектив, следует относиться с осторожностью. Главную проблему молдавской политики Владимир Воронин видит в предательстве. Сложно сказать, прав он или нет. Но одно несомненно: партиями, которые сегодня доминируют на молдавской политической сцене, руководят кадры, которые были найдены и выдвинуты на самые высокие государственные должности именно Владимиром Ворониным.

Например, руководителями и главными фигурами Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), доминирующего политформирования на молдавской политической сцене, с рейтингом около 40%, являются Игорь Додон, Зинаида Гречаный и Ион Чебан. Все трое лидеров были выдвинуты на должности вице-министров и министров, а Зинаида Гречаный была предложена на пост премьер-министра, именно Владимиром Ворониным. Все трое дали письменные клятвы верности возглавляемой Ворониным Партии коммунистов, и все трое их нарушили, оставив партию после её перехода в оппозицию. С полагающимися нюансами, но примерно так же обстоят дела и с правящей Демократической партией (ДПМ). Её лидер Владимир Плахотнюк, вместе с группой молдавских бизнесменов, был представлен президенту Владимиру Воронину президентом Ионом Илиеску ещё в 2002 году, в ходе официального визита в Бухарест. О завязавшейся впоследствии дружбе позднее, 22 февраля 2010 года, прямо у входа в НЦБК публично поведал Олег Воронин.

Мариан Лупу, председатель ДПМ в 2009–2016 годах, также был продвинут по карьерной лестнице Владимиром Ворониным, вплоть до поста председателя парламента. О молодых политиках, найденных в аудиториях университетов и назначенных на должности депутатов и руководителей государственных учреждений, нет смысла даже напоминать. Являются ли эти случаи примерами предательства или проявлениями политической гибкости вследствие ошибок Владимира Воронина – пусть каждый решает сам, если он располагает достаточной информацией.

Но самая острая боль, вызванная предательством коллег, продвинутых на ответственные государственные должности, случилась в декабре 2015 года, когда фракцию Партии коммунистов покинули ​​2/3 её членов, которые примкнули к ДПМ в условиях провозглашения Владимира Плахотнюка исполнительным координатором молдавских властей. С тех пор Владимир Воронин и его коллеги по фракции не менее трёх раз пытались убедить законодательное собрание в необходимости принятия документа, осуждающего политическую миграцию, которую они приравнивают не только к предательству, но и к политической коррупции. Но его бывшие коллеги, представляющие ДПМ и ПСРМ, когда-то продвинутые им на ответственные государственные должности, отвергают эти попытки.

В упомянутых обстоятельствах очень странно, что главным врагом господина Воронина объявлены либералы. Дело в том, что либералы никогда не предавали Владимира Воронина. Они просто называют себя унионистами. А унионистское течение набирает силу из-за деградации молдавской политики, которая, по словам Владимира Воронина, происходит из-за предательства. Напрашивается вывод, что, несмотря на свой огромный опыт, Владимир Воронин предпочитает бороться с последствиями, а не с причинами того, что он желает победить.