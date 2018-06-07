Как бывший министр Молдовы честно признался, что на Кишинев ему наплевать, и главное для него - геополитика

Анатолий Шалару возомнил себя спасителем города от русских, хотя город нужно спасать от самого Шалару!

Для меня, человека, родившегося после развала Советского Союза, совершенно очевидно, что нынешние молдавские политики действуют по принципу: «Хорошо не жили — нечего и начинать». Нет, они-то, конечно, живут прекрасно, хотя общая картина нашей жизни им наверняка известна. Пытаться жить иначе, сменить систему координат - выше их сил, как и вообще поставить себя на место среднестатистического гражданина.

Прошли выборы мэра Кишинева, и многие политики честно признались, что голосовали именно из геополитических соображений. Сделал это и бывший министр обороны Молдовы, а ныне лидер унионистской Партии национального единства Анатолий Шалару.

- Прошедшие выборы мэра Кишинева сделали столицу цитаделью, запрещенной для пророссийских сил. Я и другие унионисты голосовали геополитически. Я голосовал против России, которую представлял Ион Чебан, - заявил политик.

Понимаете? Человек честно признался, что голосовал за вектор — не за урбанистические проекты и идеи, не за управленческие навыки. Просто за вектор, который по определению должен отсутствовать у мэра! Глава города - это прежде всего менеджер, а не политик. Лично мне, кишиневцу, все равно, каких взглядов придерживается глава города, если моя жизнь, как горожанина, становится комфортнее.

Абсурдность заявлению Шалару придает и тот факт, что это высказывание бывшего министра, лидера политической партии. 2018 год на дворе, человек признается, что «голосовал против России», говорит, что кто-то эту Россию представлял, что он голосовал геополитически. В общем, играет все та же пластинка, что и раньше. Еще есть вопросы о том, почему в этой стране ничего не меняется?

На мой взгляд, господин Шалару даже не пытается мыслить иначе — он занял позицию не самого успешного униониста (его кандидат на выборах мэра Кишинева набрал меньше 5% голосов), и твердит о двух вещах: замечательной Румынии и плохой России. А Молдова? А Кишинев? Все так же: «Хорошо не жили — нечего и начинать»...

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ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ