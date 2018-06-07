Что ожидает молдаван в Италии и как получить европейскую пенсию

Итальянцы уважают молдавских рабочих и мигрантов, которые хорошо интегрируются в общество, заявила посол Италии.

Получать итальянскую пенсию могут не только те граждане Молдовы, которые живут в Италии, но и те, кто вернулся на родину. Необходимо лишь состоять на учете в итальянской системе социального страхования, и выплачивать страховые взносы в течение хотя бы нескольких лет, рассказала посол Италии в Молдове Валерия Бьяджотти в интервью для агентства

По словам посла, в Италии очень хорошо относятся к работникам, мигрантам и предпринимателям из Молдовы.

"Молдаване пользуются уважением у жителей Италии и гармонично интегрированы в наше общество", — сказала Бьяджотти. Она добавила, что молдавская община играет позитивную роль в общественной жизни.

По ее словам, власти Италии относятся к молдавским гражданам с особым вниманием, так как Италию и Молдову связывают особые отношения сотрудничества. Посол напомнила, что двустороннее соглашение о предоставлении пенсии гражданам Молдовы, которое было парафировано парламентом Итальянской Республики, показывает, насколько важны эти отношения.

Валерия Бьяджотти назвала цифры официальной статистики, относящиеся к численности и составу граждан Молдовы, которые живут и работают в Италии.

По словам посла, почти 70% молдавских мигрантов — женщины, занятые в сфере ухода за больными и пожилыми людьми. Многие из них выходят в Италии замуж — например, в 2015 году было зарегистрировано около 800 браков между итальянцами и женщинами из Молдовы.

В то же время в Италии зарегистрированы более 5000 молдавских предпринимателей, которые работают в сферах транспорта, строительства и торговли.