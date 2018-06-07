КС превысил свои полномочия, приняв решение по закону о функционировании языков в МССР

Конституционный суд превысил свои полномочия, когда объявил устаревшим Закон о функционировании языков на территории Молдавской Советской Социалистической Республики. В юриспруденции существует практика объявления законодательных актов устаревшими, но для этого должен существовать орган, наделённый соответствующими полномочиями. Такие мнения были высказаны участниками передачи „Главный вопрос” на телеканале NTV Moldova, передаёт IPN.

„У нас, в Республике Молдова, такими полномочиями не обладает ни один орган – ни законодательная власть, ни судебная, ни, тем более, Конституционный суд. И вообще, определение того, является ли акт устаревшим, относится к компетенции того органа, который его издал, то есть парламента”, - отметил юрист Сергей Мишин. По его мнению, КС берёт на себя функции законодательной власти. Кроме того, с юридической точки зрения, Суд не мог объявить закон устаревшим, поскольку КС имеет право рассматривать только законы, находящиеся в конституционном поле, то есть лишь те, которые появились после принятия Конституции Республики Молдова, а этот закон о языках был принят раньше Основного закона.

Экс-депутат, политолог Зураб Тодуа считает, что после признания закона о функционировании языков устаревшим законы, возможно, больше не будут переводить на русский язык, как это предусмотрено законодательством. Бывший парламентарий также считает, что КС превысил свои полномочия. „В данном случае КС присвоил себе обязанности парламента. В нашей стране парламент определяет, утратил ли закон свою силу, какой закон продолжает действовать, а какой – нуждается в улучшении и т. д. Думаю, ни один юрист не может сказать, на основании чего Суд это сделал”, - отметил Зураб Тодуа. По его мнению, после этого решения политическая ситуация станет более напряжённой.

Политолог Корнелиу Чуря считает решение КС скорее символическим, оно не имеет значительных последствий, хотя некоторые из положений и имеют конкретные последствия, такие как перевод законодательных актов на русский язык или изучение русского языка. По словам аналитика, молдавский народ пережил процесс русификации, который сопровождался многими негативными моментами, поэтому сокращение сферы влияния русского языка можно только приветствовать.