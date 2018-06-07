Поправки к программе „Первый дом” будут приняты в течение двух недель

Поправки к программе „Первый дом”, которые предусматривают, что молодёжь с жильём малой площади получит право участвовать в этой программе, будут утверждены парламентом в течение двух недель. Об этом заявил депутат от Демократической партии Корнелиу Падневич в эфире передачи „Tema zilei” на телеканале Canal 2, передаёт IPN.

По словам депутата, законопроект о расширении программы „Первый дом” уже зарегистрирован в парламенте, в настоящее время работа над ним ведётся в парламентских комиссиях. „Надеюсь, что на следующей неделе он будет обсуждён в первом чтении, далее последует окончательное чтение. В течение двух недель он будет принят, и вступят в силу эти поправки, необходимые для последующей реализации программы „Первый дом”, особенно нужные тем категориям граждан, которые очень хотят получить жильё, но вынуждены отказаться от этой идеи из-за того, что у них имеется жильё малой площади, и они не имеют права участвовать в программе”, - пояснил Корнелиу Падневич.

Исполняющий обязанности директора Организации по развитию малых и средних предприятий Петру Гургуров сообщил, что к настоящему времени зарегистрировано более 120 государственных гарантий, предоставляемых бенефициарам программы, и в последнее время этот спрос становится всё больше. По его словам, средний возраст бенефициаров, зарегистрировавшихся в программе на данный момент, составляет 31 год, и это показывает, что программа пользуется популярностью среди молодёжи. „Почти 75% тех, кто обратился за этими кредитами, являются семьями. Опять же, мы рады, что программа оказывает поддержку уже образовавшимся семейным парам и будет удерживать их здесь, на Родине”, - говорит Петру Гургуров.

Во вторник, 5 июня, правительство одобрило законодательную инициативу, согласно которой молодые люди, имеющие менее шести квадратных метров жилплощади на каждого члена семьи, смогут подать заявку на участие в программу „Первый дом” на основании нехватки жилплощади.