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Происшествия
В Израиле годовалую дочку молдавских мигрантов, убила няня в детском садике
07.06.2018

Годовалая девочка, дочь молдавских мигрантов, умерла в детском саду Израиля. По данным следствия, ее задушила нянечка. 23-летняя гражданка Украины, которая работала в яслях помощником воспитателя, задержана по подозрению в убийстве ребенка.

Помощница воспитательницы детского сада, временно проживающая в Израиле, силой тащила годовалую девочку за руку, затем силой бросила ее на матрас, лежащий на полу. После этого накрыла ребенка с головой одеялом и легла сверху. Пока девочка билась в конвульсиях, женщина просматривала что-то в телефоне

Исходя из собранных улик, следствие определило, что смерть годовалой Ясмин Винеты наступила в результате действий подозреваемой.

После гибели девочки полиция задержала управляющую детским садом и двух воспитательниц – временно проживающих в Израиле гражданок Украины и России. Одна из задержанных вскоре была объявлена подозреваемой.

Уголовное дело завели, обнаружив в группе детского сада камеру наблюдения. 

Подозреваемая останется под арестом до вынесения обвинения.


 
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