Качество бензина и дизельного топлива будет проверяться в соответствии с европейскими нормами

Параметры качества бензина и дизельного топлива, как для импорта, так и для продажи этих продуктов на автозаправочных станциях, будут измеряться в соответствии с европейскими требованиями. В этой связи, правительство одобрило поправки к Закону о нефтепродуктах, которые предусматривают создание в Республике Молдова системы мониторинга качества топлива в соответствии с европейскими директивами.

Контроль за качеством топлива будет проводиться аккредитованными органами, которые затем представят соответствующие данные в Министерство экономики и инфраструктуры и Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком. Контроль будет включать такие этапы, как: взятие образцов бензина и дизельного топлива, находящихся на таможенной территории и станциях peco, проведение тестирования на основе европейских стандартов, с выдачей отчета об инспекции.

Таким образом, процедуры определения качества бензина и дизельного топлива будут приведены в соответствие с европейскими стандартами, а годовой отчет о качестве нефтепродуктов, продаваемых в Республике Молдова, будет представлен потребителям.

В настоящее время в Республике Молдова применяется процедура сертификации нефтепродуктов на основе стандартов СМ и ГОСТ, отличных от норм, установленных в ЕС, передает Молдпрес.