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Политика
Один из депутатов рассказал, как поживает Филат
07.06.2018

Вице-председатель ЛДПМ Вадим Пистринчук рассказал, что последний раз видел бывшего лидера партии Влада Филата, приговоренного к девяти годам заключения, в мае.  «Он читает, пишет, не жалуется на условия», – сказал Вадим Пистринчук в эфире передачи Politica на TV8.

«Последний раз я был у него накануне его дня рождения, в мае. Он держится хорошо, чувствует себя хорошо. Насколько я понял, у него есть телевизор. Он прекрасно осведомлен. Передает привет коллегам.

Его беспокоит ситуация, в которой он находится», – сказал вице-председатель ЛДПМ. На вопрос, намерен ли Влад Филат возвращаться в политику, Вадим Пистринчук ответил, что они этот вопрос не обсуждали.


 
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