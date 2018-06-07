Один из депутатов рассказал, как поживает Филат

Вице-председатель ЛДПМ Вадим Пистринчук рассказал, что последний раз видел бывшего лидера партии Влада Филата, приговоренного к девяти годам заключения, в мае. «Он читает, пишет, не жалуется на условия», – сказал Вадим Пистринчук в эфире передачи Politica на TV8.

«Последний раз я был у него накануне его дня рождения, в мае. Он держится хорошо, чувствует себя хорошо. Насколько я понял, у него есть телевизор. Он прекрасно осведомлен. Передает привет коллегам.

Его беспокоит ситуация, в которой он находится», – сказал вице-председатель ЛДПМ. На вопрос, намерен ли Влад Филат возвращаться в политику, Вадим Пистринчук ответил, что они этот вопрос не обсуждали.