В этом году фрукты будут высокого качества

Ожидается, что в этом году урожай фруктов достигнет среднегодового показателя в примерно 600 тысяч тонн. В настоящее время в садах страны урожай уже сформировался, и фрукты будут высокого качества, отмечают эксперты Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Консультант в рамках Управления политик в области производства, переработки и регулирования качества продуктов растительного происхождения Юрие Мудря сообщил IPN, что часть растений в некоторых регионах страны страдает из-за отсутствия осадков в последний период.

Например, полезным стало бы большее количество влаги в период цветения винограда, чтобы развитие ягод началось в более хороших условиях. Но виноградники всё равно находятся в хорошем состоянии, как и садоводческие плантации. Специалист отметил, что в целом по стране, в тех хозяйствах, где технологии выращивания растений соблюдаются, проблем из-за отсутствия осадков не существует. Растения развиваются нормально, потому что за последние два-три года запасы влаги в почве значительно увеличились по сравнению с 2012–2013 годами, когда были большие засухи, и запасов воды в почве практически не осталось. Благодаря последним зимам, которые были более снежными, этот запас вновь сформировался.

Хотя в последний период температурные показатели были довольно высокими, они не сильно превысили 30 градусов, что не наносит ущерба растениям. По его словам, есть населённые пункты, в которых не выпало ни капли дождя, и там ситуация сложнее, но в целом ситуация с развитием растений не является критической. В то же время, там, где имеется возможность для орошения, где соблюдаются требования к управлению водными бассейнами, накоплено достаточное количество воды, и есть возможность осуществлять орошение.

Юрие Мудря также сообщил, что растения из первой группы, колосовые культуры, дадут ожидаемый урожай, а остальные – в зависимости от дальнейшего развития ситуации. Жатва начнётся в конце июня – начале июля. Для текущего сельскохозяйственного года характерно примерно двухнедельное запоздание. Что касается посевных площадей яровых культур, то посеяно около 2200 гектаров яровой пшеницы, около 299 тысяч гектаров кукурузы, около 11500 гектаров ячменя, 19,8 тысячи гектаров гороха, 1,2 тысячи гектаров фасоли, 323 тысячи гектаров подсолнечника, 17,8 тысячи гектаров сахарной свеклы, 32 тысячи гектаров сои и т. д.