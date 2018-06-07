Гагаузы начинают борьбу за русский язык в парламенте Молдовы

Автономия намерена защитить национальные меньшинства от Конституционного суда.

Глава Гагаузской автономии Ирина Влах сообщила, что Народное собрание по ее инициативе внесет в парламент Молдовы новый законопроект, который вернет русскому языку статус языка межнационального общения, сообщает "Независимая газета"

Накануне Конституционный суд (КС) признал старый закон о языках устаревшим. Влах заметила, что решение принимали судьи, большинство которых являются гражданами Румынии, и «ясно, что их решение направлено против России». Глава Гагаузии напомнила, что в самой автономии сохраняется три официальных языка – молдавский, гагаузский и русский.

По словам главы Гагаузской автономии Ирины Влах, «до сих пор у нас был базовый закон, который давал возможности всем гражданам страны пользоваться русским языком». Например, при обращении в республиканские государственные ведомства, медицинские и социальные учреждения жители Гагаузии, как и сотни тысяч граждан РМ различных национальностей, не владеющих в достаточной степени молдавским языком, используют русский. «Этот закон давно не давал покоя прорумынским партиям, в частности Либеральной. И они обратились в Конституционный суд с просьбой отменить его.

В КС большинство судей – граждане Румынии. Было ясно, что они станут воевать с русским языком, а в его лице – с Россией. Но КС не отменил закон, он признал его устаревшим, что фактически одно и то же.

В среду я отдам распоряжение, и у нас начнут готовить новый законопроект о функционировании языков вместо старого. Затем Народное собрание, обладающее правом законодательной инициативы, передаст законопроект в парламент Республики Молдова (РМ). Мы понимаем, что большинство депутатов нынешнего парламента не проголосует за него, но рассчитываем на новое законодательное собрание, которое предстоит избрать осенью. Оно будет другим, что подтверждают социологические опросы», – поделилась планами Ирина Влах.