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Общество
Сколько человек пользуются в Кишиневе общественным транспортом бесплатно
07.06.2018

В Кишинёве около 20 тысяч человек имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте (троллейбусах и автобусах). Эта цифра не учитывает детей в возрасте до семи лет, для которых проезд также бесплатен.

Правом бесплатного проезда в общественном транспорте обладают 14 категорий лиц: местные избранники, сотрудники полиции, Пограничной полиции, Службы информации и безопасности, Службы государственной охраны и Таможенной службы, члены народных дружин, зарегистрированные в муниципии Кишинёв (в период исполнения дружинных обязанностей, при наличии нарукавной повязки, удостоверения и нагрудного знака члена народной дружины).


 
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