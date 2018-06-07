Ион Чебан: Ситуация в столице такова, что мы не можем потерять го

Кристина Пендя

В интервью порталу ТРИБУНА председатель фракции партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева и бывший кандидат в столичные примары Ион Чебан подвел итоги избирательной кампании и рассказал о перспективах на будущее.

Т: Г-н Чебан, как Вы оцениваете результаты досрочных выборов примара столицы?

И.Ч.: Результаты таковы, как есть, и нравятся нам это или нет, такова воля избирателей. В этой избирательной кампании я и моя команда сделали упор исключительно на проблемы людей, представляя решения по каждой из них. Я считал и считаю, что в примэрии слишком долго занимались политикой, и это помешало нам двигаться вперед, чтобы наш город был современным, с высоким уровнем жизни, как того заслуживают люди. Я рад, что значительная часть избирателей поняли и оценили нашу платформу, проголосовали за предложенные нами решения. С этой точки зрения, считаю, что мыодержали важную победу, потому что 116 тыс. жителей города оценили нашу предвыборную платформу и конкретные решения и план развития муниципия, учитывающий абсолютно все существующие проблемыи возможности.

T: А остальные избиратели, принявшие участие в выборах, за что проголосовали?

И.Ч.: С самого начала хочу отметить, что я уважаю этот выбор граждан, а что стояло в его основе, лучше спросить у них самих. Мне не остается ничего, кроме как высказывать свое мнение на эту тему.

T: И каково Ваше мнение?

И.Ч.:Безусловно, большое влияние на результаты выборов в столице оказали приближающиеся парламентские выборы. В таких ситуациях страсти накаляются, и голосование становится политическим. Людей начинают больше интересовать парламентские выборы, а не местные, и я не исключаю, что многие избиратели проголосовали из политических соображений. Также, не исключаю, что многие думали, что они отдают свой голос за определенную политическую силу, помогая ей тем самым хорошо стартовать в кампании осенних выборов, чтобы уже в следующем году отдать голос за профессионала с конкретной платформой и решениями проблем города.

T: То есть, Вы считаете, что на следующих выборах столичного примара голосование не будет политическим?

И.Ч.: Безусловно, голосование будет политическим и на следующих выборах – от этого нельзя избавиться в одночасье. Однако, считаю, что на следующих выборах доля политических голосов будет меньше, чем в этот раз. Надо понимать, что люди устали жить десятилетиями в нищете, хаосе и беспорядке – они путешествуют и видят, как живут в других столицах, и они хотят жить так же. Это приближает нас к моменту, когда голоса за профессиональные решения будут преобладать

T: Означает ли это, что Вы будете баллотироваться на следующих выборах столичного примара?

И.Ч.: Я заявил сразу же после выборов 3 июня, что не исключаю этого (я хотел бы, но буду баллотироваться только если мои коллеги решат, что я подхожу на эту должность, и примут соответствующее решение) и поверьте, это не моя прихоть. Я родился в Кишиневе, я всю жизнь прожил здесь, и мне не безразлична судьба столицы. У меня болит сердце, когда я вижу, как каждый день наш город планомерно уничтожается и, к сожалению, не вижу пока реальных предпосылок для изменения ситуации, по крайней в течение года. Я не хочу обидеть избранного примара столицы и не хочу оскорблять тех, кто за него голосовал, но все должны понимать, что у г-на Нэстасе и его команды, по крайней мере, во второй половине 2018 года, будут другие, более важные для них интересы. Я имею в виду парламентские выборы. Потом будут зимние праздники, после которых, скорее всего, начнется избирательная кампания всеобщих местных выборов 2019 года. Я говорю об этом с большим сожалением, потому что ситуация в столице такова, что мы не можем терять ни дня, не то что год. Но, что поделать…

Т: Что вы имели в виду, когда говорили, что каждый день будете в примэрии в 8.00?

И.Ч.: Это означает, что я буду верен интересам города и жителей нашей столицы, вне зависимости от результатов выборов. В 2015 году я отказался от депутатского мандата, чтобы посвятить свою жизнь решению проблем муниципалитета, и все эти годы я этим и занимаюсь. Впредь я тоже буду рядом с кишиневцами, и наряду с нашей командой буду бороться с злоупотреблениями, предлагать конкретные решения по улучшению ситуации в различных областях. Одним словом, борьба за современный город, который в состоянии обеспечить высокий уровень жизни своих граждан, продолжится, независимо от положения, в котором мы находимся.

T: Если реально смотреть на вещи, может ли Кишинэу стать по-настоящему современным городом, как Вы говорите?

И.Ч.: Несомненно! Для этого необходимо, чтобы у руля столицы находился примар с ясным видением, реальными решениями, командой профессионалов, желанием и способностью изменить положение вещей к лучшему. Очевидно, что чудес не бывает, и за ночь проблем не решить, но если усердно трудиться, тогда многого можно добиться, а это изменит положение города в целом.