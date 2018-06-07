Парламентское большинство отказалось включать в повестку дня проект декларации о защите этнолингвистического наследия

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Парламентское большинство отказалось включать в повестку дня пленарного заседания в четверг проект декларации о защите этнолингвистического наследия Молдовы, предложенный социалистами, передает Инфотаг.
Депутат от ПСРМ Владимир Цуркан напомнил, что 4 июня Конституционный суд признал закон о функционировании языков устаревшим, из-за чего «в обществе начали появляться различные интерпретации, которые ведут к дестабилизации общественно-политической ситуации».
Депутат-либерал Роман Боцан сказал, что по Конституции «все этносы имеют равные права, ни один не может получать привилегии, и посредством закона о функционировании языков другие национальные меньшинства подвергались дискриминации». По его словам, только румынский язык может быть языком межнационального общения.
Депутат-демократ Серджиу Сырбу отметил, что решение КС никак не затрагивает статус языка: «95 процентов положений закона о функционировании языков есть в других нормативных актах». Сырбу напомнил, что в 2003 году парламент принял концепцию национальной политики: «По документу молдаване - государствообразующая национальность вместе с украинцами, русскими, гагаузами, болгарами, евреями, румынами, белорусами, цыганами (ромами), поляками и другими, они составляют народ Молдовы. Согласно концепции русский язык имеет статус языка межнационального общения. Для Молдовы характерно молдавско-русское двуязычие, и нужно создать реальные возможности для того, чтобы оно стало реальностью. Для этого нет необходимости в принятии новых документов. После решения КС ничего не изменилось».
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