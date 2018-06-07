Гимпу: Шор через посредника предлагал мне деньги за молчание

Предприниматель Илан Шор предлагал Михаю Гимпу деньги за молчание в связи с делом о банковском мошенничестве. Об этом сам лидер ЛП заявил в ходе ток-шоу "Important" на телеканале TVC 21.

"Шор и мне через кого-то предлагал деньги, чтобы я молчал о "краже миллиарда", - заявил Михай Гимпу.

Помимо этого, политик прокомментировал информацию о том, что Влад Филат якобы передавал Майе Санду большие суммы денег, которые перечислял Илан Шор.

"Об этом должен сказать сам Филат. Если он подтвердит, что деньги Шора передавались Майе, то тогда - да, но пока это лишь пустые слова", - заявил Михай Гимпу.

Напомним, вчера примар Оргеева Илан Шор сообщил в соцсетях, что лидер ПДС Майя Санду получала огромные суммы денег в конвертах от своего бывшего партийного начальника Влада Филата.