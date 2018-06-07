Буду избегать политических деклараций: новый посол Молдовы в США извинилась за скандальную статью

Собственный призыв к зарубежным странам вмешаться в дела Молдовы и помешать победе социалистов вынудил Кристину Бэлан оправдываться.

Посол Молдовы в США пообещала избегать политических деклараций и продвигать интересы всех граждан Молдовы. Бэлан оправдала себя тем, что скандальную статью для сайта Атлантического совета она написала еще как вице-председатель Демпартии. Декрет о назначении Кристины Бэлан на должность посла в США президент Игорь Додон подписал 31 мая. Скандальная публикация вышла 4 июня.

По утверждению новоиспеченного посла, статья отражает ее позицию на момент членства в ДПМ. Вступив в дипломатическую должность, Бэлан обещала проявить большую осторожность в высказываниях.

- В понедельник я публично объявила, что подала заявление о приостановлении членства в ДПМ, а в должности посла в США я буду избегать политических деклараций и буду продвигать интересы всех граждан Республики Молдова, - сообщила она Sputnik-Moldova.

В упомянутой публикации Бэлан открыто призвала политическую элиту Запада увеличить поддержку "своих" партий в Молдове для недопущения победы социалистов на предстоящих осенью парламентских выборах. Она призналась, что шансы ПСРМ на победу очень высоки.

Президент Молдовы резко раскритиковал заявления Бэлан. Он отметил, что миссия послов – заниматься дипломатической деятельностью, а не ввязываться в политические дрязги. Судя, по всему, брюнетка услышала главу государства.