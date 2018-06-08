Додон: Экспорт фруктов и ягод в Россию вырос благодаря усилиям, приложенным президентом для восстановления торговых отношений с РФ

Президент Игорь Додон убежден, что получение Молдовой статуса наблюдателя в Евразийском Экономическом союзе будет способствовать увеличению молдавского экспорта. Об этом он написал в четверг на своей странице в facebook, комментируя данные об увеличении экспорта молдавских фруктов и ягод на рынки России и Беларуси.

Глава государства привел данные Национального агентства по продовольственной безопасности, согласно которым "экспортеры снова отдают предпочтение стратегическому рынку ЕАЭС (около 99%)". "В первые пять месяцев текущего года фрукты и ягоды нового урожая экспортировались преимущественно на рынок Евразийского Экономического Союза. Лидерами по импорту фруктов и ягод стали РФ и Беларусь - соответственно, 64,4% и 35%. Для сравнения: на рынок ЕС вывезено лишь 0,6% объема экспортированного товара",- отметил Додон.

Согласно представленным данным, по объему экспорта черешни на рынок РФ зафиксирован семикратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 344 до 2373 тонн. Объем экспорта клубники вырос в шесть раз - с 222 до 1354 тонн. Экспорт черешни на рынок Беларуси составил 980 тонн, что 3,4 раза больше предыдущего отчетного периода (284 тонны). На рынок РФ и Беларуси молдавские производители впервые отправили вишню в количестве, соответственно, 195 и 1150 тонн. В то же время, по словам, президента, "на рынок ЕС экспортировано всего лишь 5 тонн вишни (в Румынию) и 36 тонн черешни (в Латвию), то есть менее 1% общего объема экспорта".

"Эти результаты получены благодаря усилиям, приложенным президентом РМ для восстановления торговых отношений с РФ. Получение статуса наблюдателя при ЕАЭС придаст новый импульс тенденции роста экспорта. Молдова может стать мостом между Востоком и Западом. Нам нужны хорошие отношения со всеми странами, нас интересует как доступ к новым рынкам, так и возвращение на традиционные. Это еще одно доказательство того, что результаты прилагаемых усилий и нашей политики не заставляют себя ждать", - подчеркнул Додон.

Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС 14 мая. Парламент и правительство подвергли критике это решение.