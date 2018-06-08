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Шалару не согласен с Гимпу насчет победы ПСРМ: Глупее кражи миллиарда
08.06.2018

Исполнительный председатель партии национального единства (PUN) Анатол Шалару не согласен с утверждением лидера ЛП Михая Гимпу о том, что для быстрого объединения с Румынией нужна победа ПСРМ на выборах.

"Идея Михая Гимпу о том, что приход левой партии к власти приведет к воссоединению двух румынских государств, большая глупость, чем кража миллиарда. Это заявление подтверждает неофициальный альянс между Михаем Гимпу и Игорем Додоном", - заявил Шалару в социальной сети, пишет adevarul.ro.

По его мнению, приход к власти ПСРМ не поспособствует объединению с Румынией, а "приведет к федерализации Молдовы, подтверждению статуса российских войск в Приднестровье и вступлению в Евразийский союз. Для Республики Молдова нет большей опасности, чем приход к власти ПСРМ», - заключил Анатол Шалару. 

Ранее лидер ЛП Михай Гимпу заявил, что у социалистов нет шансов выиграть парламентские выборы в ноябре 2018 года, потому что они были дискредитированы в последние годы. Однако либерал считает, что даже если ПСРМ победит, это не будет фатально для страны, а, наоборот, поспособствует тому, что люди поймут: только союз с Румынией может решить проблемы.


 
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